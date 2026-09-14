Η ΠΑΕ Άρης θα καταθέσει αίτημα στην ΚΕΔ στο οποίο θα ζητήσει να της δοθεί το ηχητικό περιεχόμενο των συζητήσεων μεταξύ του Ιταλού Κολόμπο και του VAR.

Ο Άρης διαμαρτύρεται τόσο για τη διαιτησία του Ιταλού Κολόμπο στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ όσο και για τις κρίσεις του Μάρκο Ντι Μπέλο ο οποίος ήταν στο VAR και μάλιστα έκανε γνωστό ότι θα στείλει αίτημα στην ΚΕΔ με το οποίο θα ζητά να της δοθεί το ηχητικό περιεχόμενο των συζητήσεων μεταξύ των δύο Ιταλών για τις αμφισβητούμενες φάσεις στην Τούμπα.

Οι «κίτρινοι» διαμαρτύρονται κυρίως για τρεις φάσεις υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να είχαν αποβληθεί από το πρώτο ημίχρονο οι Κένι, Ζαφείρης, ο πρώτος με δύο κίτρινες κάρτες και ο δεύτερες με απευθείας κόκκινη για αντιαθλητικό μαρκάρισμα στον Ούρος Ράσιτς. Επίσης, υποστηρίζει ότι προηγήθηκε φάουλ στον τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο στη φάση του κερδισμένου πέναλτι για τον ΠΑΟΚ.