Άρης: «Θα απαλλαγεί το ελληνικό ποδόσφαιρο από την ομηρία» (vid)
Μετά τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου αλλά και τις αντίστοιχες του Ούρος Ράσιτς, η ΠΑΕ Άρης επανήλθε με δεύτερη ανακοίνωση στον λογαριασμό της στο Instagram. Και πάλι απευθύνεται στον Στεφάν Λανουά για την επιλογή του Ιταλού Κολόμπο, κοινοποιώντας μάλιστα και τις φάσεις διαμαρτυρόμενη για το γεγονός της μη αποβολής των Κένι και Ζαφείρη. Σημειώνει μάλιστα ότι… «Κάποια μέρα θα απαλλαγεί το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη σημερινή ομηρία και τους δυνάστες του. Βαλερί και Λανουά κάντε ότι θέλετε ακόμη, όσο προλαβαίνετε…».
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