Ράσιτς: «Ο διαιτητής διαμόρφωσε το αποτέλεσμα»

Ο Ούρος Ράσιτς υποστήριξε ότι ο διαιτητής Κολόμπο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στην Τούμπα, τονίζοντας ότι έπρεπε να είχαν αποβληθεί δύο παίκτες του ΠΑΟΚ.

Μιλώντας στα κανάλια Novasports, ο Ούρος Ράσιτς υποστήριξε ότι… «πραγματικά προσπαθήσαμε πολύ. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ και μετά το 2-0 του ΠΑΟΚ, νιώθω ότι ο διαιτητής δεν μας άφησε να παίξουμε. Ήμασταν καλοί έως ότου δεχθούμε τα γκολ. Υπήρξαν δύο ξεκάθαρες αποβολές παικτών του ΠΑΟΚ. Η μία σε μαρκάρισμα στον Γιαννιώτα και η δεύτερη σε μένα (σ. σ. στο μαρκάρισμα του Ζαφείρη). Το VAR θα έπρεπε να είχε παρέμβει. Στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι, ο διαιτητής δεν έδωσε ούτε ένα φάουλ υπέρ μας. Τα λέω μέσα από την καρδιά μου. Ο διαιτητής δεν ήθελε να γίνει παιχνίδι και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα».