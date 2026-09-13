Γρηγορίου: «Δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου χαρακτήρισε κακή τη διαιτησία του Ιταλού Κολόμπο και μίλησε για συγκεκριμένες φάσεις αλλά και για το δεύτερο ημίχρονο.

Μιλώντας στα κανάλια Novasports μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε αρχικά ότι… «στα πρώτα τριάντα λεπτά ήμασταν μακράν καλύτερη ομάδα. Δεν βρήκαμε γκολ και θέλω να δω αν υπάρχει φάουλ πριν το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Το δεύτερο γκολ ήρθε από δικό μας λάθος, από δική μας αδράνεια. Στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί πάλι καλύτερη ομάδα», είπε και αναφέρθηκε στη διαιτησία.

«Δεν είναι άλλοθι για την ήττα αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τη σημερινή διαιτησία. Φέρνουν ξένους διαιτητές και… Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ενώ δεν ξέρω αν υπάρχει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κένι πέρα από μια φάση με τον Κόστα. Δεν θυμάμαι να πήραμε φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Φέρανε τέτοιου είδους ξένες διαιτησίες για να διαιτητεύουν το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και είναι αυτή η εικόνα; Όπως κάθε ομάδα, έτσι κι εμείς, αυτό που δικαιούμαστε πρέπει να το παίρνουμε. Δεν είναι άλλοθι, δεν είμαι εξάλλου από τους ανθρώπους που δικαιολογούν ήττα μέσα από τη διαιτησία αλλά δεν περίμενα τόσο κακή διαιτησία».