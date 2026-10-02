Ο Α.Σ. Άρης απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας σε Βρούτση, ΕΠΟ και ΔΕΑΒ για υβριστικό σύνθημα που ακούστηκε στο Ελλάδα–Ολλανδία.

Σε επίσημη διαμαρτυρία προχώρησε ο Α.Σ. Άρης για το περιστατικό με υβριστικό σύνθημα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας.

Η διοίκηση του Ερασιτέχνη απέστειλε επιστολή προς τον Γιάννη Βρούτση, την ΕΠΟ και τη ΔΕΑΒ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για όσα συνέβησαν στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Α.Σ. Άρης, από συγκεκριμένη ομάδα θεατών ακούστηκε εν χορώ σύνθημα σε βάρος του συλλόγου και των φιλάθλων του, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της διοίκησης και οδήγησε στην αποστολή της σχετικής επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Α.Σ. Άρης:

«Η Διοίκηση του Α.Σ. ΑΡΗΣ απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, στην ΕΠΟ και τη ΔΕΑΒ, με την οποία εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της για το χτεσινό θλιβερό και εξοργιστικό περιστατικό στη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας εναντίον της Εθνικής Ολλανδίας στο γήπεδο της Τούμπας για το UEFA Nations League, όταν στο 19ο λεπτό, ακούστηκε εν χορώ από συγκεκριμένη ομάδα θεατών, ντροπιαστικό σύνθημα σε βάρος του Συλλόγου και των φιλάθλων μας».

