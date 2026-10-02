Ο Άρης ολοκληρώνει το πιο απαιτητικό κομμάτι της δουλειάς στη διακοπή, με το αυριανό δίτερμα (3/10) να λειτουργεί ως τεστ για όσα δούλεψε ο Γρηγορίου.

Η δεύτερη εβδομάδα της διακοπής ολοκληρώνεται με τον Άρη να έχει ανεβάσει αισθητά τους ρυθμούς και τον Μιχάλη Γρηγορίου να ρίχνει το βάρος τόσο στις εντάσεις όσο και σε τακτικά κομμάτια που χρειάζονται βελτίωση.

Μετά τις ημέρες αποφόρτισης που προηγήθηκαν, το πρόγραμμα έγινε πιο απαιτητικό, με το τεχνικό επιτελείο να επιχειρεί να εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πιο έτοιμη και πιο σταθερή με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Η σημερινή (2/10) προπόνηση είχε πιο ελεγχόμενο χαρακτήρα, με πρόγραμμα ενεργοποίησης και μυϊκής διέγερσης, καθώς όλο το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο αυριανό οικογενειακό διπλό στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Το δίτερμα θα λειτουργήσει ως ένα πρώτο ουσιαστικό τεστ σε συνθήκες αγώνα, δίνοντας στον Γρηγορίου τη δυνατότητα να δει στην πράξη όσα δουλεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες, αλλά και να αξιολογήσει την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών του. Παράλληλα, θα αποτελέσει και ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς πριν η ομάδα μπει από την επόμενη εβδομάδα στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το παιχνίδι με τον Βόλο.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα της Παρασκευής οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ακολούθησαν πρόγραμμα ενεργοποίησης (μυϊκή διέγερση), καθώς για αύριο το πρωί (03/10) είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή οικογενειακού διπλού στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας μας».