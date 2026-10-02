Μετά την Ολλανδία, και η Εθνική Γερμανίας επέλεξε τις εγκαταστάσεις του Άρη στο Νέο Ρύσιο για την τελευταία προπόνηση πριν από το ματς με την Ελλάδα.

Το προπονητικό κέντρο του Άρη στο Νέο Ρύσιο θα φιλοξενήσει ακόμη μία κορυφαία ευρωπαϊκή εθνική ομάδα, καθώς μετά την Ολλανδία και η Γερμανία επέλεξε τις εγκαταστάσεις των «κιτρινόμαυρων».

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ θα πραγματοποιήσει εκεί την τελευταία της προπόνηση ανήμερα της αναμέτρησης με την Εθνική Ελλάδας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 4 Οκτωβρίου στις 21:45 στο γήπεδο της Τούμπας.

Η γερμανική αποστολή θα χρησιμοποιήσει το Νέο Ρύσιο για το τελικό πρόγραμμα πριν από το παιχνίδι, ακολουθώντας ουσιαστικά το παράδειγμα της Ολλανδίας, που λίγες ημέρες νωρίτερα είχε επίσης προπονηθεί στις εγκαταστάσεις του Άρη πριν από τη δική της αναμέτρηση με την Ελλάδα.

Η διαδοχική παρουσία δύο κορυφαίων αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων στο προπονητικό κέντρο των «κιτρινόμαυρων» αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της αναβάθμισης που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στις εγκαταστάσεις και κυρίως στους αγωνιστικούς χώρους.

Για τον Άρη, η επιλογή τόσο από την Ολλανδία όσο και από τη Γερμανία αποτελεί μία σημαντική αναγνώριση του επιπέδου στο οποίο έχει φτάσει το Νέο Ρύσιο και των συνθηκών που πλέον μπορεί να προσφέρει σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων.

