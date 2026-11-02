Ο ΠΑΟΚ μετρά ήδη έξι κόκκινες κάρτες σε 18 παιχνίδια, με τις αποβολές να εξελίσσονται σε σοβαρό πρόβλημα για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Η αποβολή του Τζόντζο Κένι στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που έχουν κοστίσει στον ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Άγγλος μπακ αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Ματσούκα, αφήνοντας τον «Δικέφαλο» με δέκα ποδοσφαιριστές σε ένα χρονικό σημείο που το παιχνίδι ήταν στο 1-1 και οι «ασπρόμαυροι» δυσκολεύονταν ήδη να επιβάλουν τον ρυθμό τους.

Στον ΠΑΟΚ επιμένουν ότι η πρώτη κίτρινη κάρτα του Κένι, στο πρώτο ημίχρονο, «ήταν ανύπαρκτη». Είναι μια ένσταση που έχει τη βάση της, ωστόσο δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν φτάσει τις έξι αποβολές σε μόλις 18 επίσημα παιχνίδια, με τις πέντε να προέρχονται από απευθείας κόκκινη κάρτα και μοναδική εξαίρεση την περίπτωση του Κένι, που αποβλήθηκε με δύο κίτρινες.

Από την Άντερλεχτ μέχρι τον Αστέρα

Το πρόβλημα εμφανίστηκε από νωρίς. Στον επαναληπτικό με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με εννέα παίκτες, μετά τις απευθείας αποβολές των Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Ακολούθησε ο Γκρεγκ Τέιλορ στην πρώτη αναμέτρηση Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, ενώ μία από τις αποβολές με το μεγαλύτερο αγωνιστικό κόστος ήταν εκείνη του Αρίτζ Ελουστόντο στο ΟΑΚΑ. Ο Ισπανός αμυντικός αντίκρισε την κόκκινη κάρτα μόλις στο 15ο λεπτό του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αναγκάζοντας τον ΠΑΟΚ να αγωνιστεί για σχεδόν ολόκληρο το παιχνίδι με αριθμητικό μειονέκτημα.

Στην Τούμπα, απέναντι στην Καλαμάτα, ήταν η σειρά του Αντώνη Τσιφτσή να αποβληθεί, πριν έρθει η έκτη κόκκινη κάρτα με τον Κένι στο παιχνίδι της Κυριακής.

Έξι διαφορετικοί ποδοσφαιριστές, έξι αποβολές, σε τρεις διοργανώσεις. Μια συνθήκη που αρχίζει να μετατρέπεται σε πρόβλημα.

Μία κόκκινη ανά τρία παιχνίδια!

Ο μέσος όρος είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικός: μία αποβολή ανά τρεις αγώνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της «Ασπρόμαυρης Βίβλου», πρόκειται για την υψηλότερη συχνότητα αποβολών στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, την περσινή σεζόν (2025-26) οι «ασπρόμαυροι» είχαν συνολικά τρεις αποβολές, με τους Κεντζιόρα, Κωνσταντέλια και Μεϊτέ. Φέτος, πριν ακόμη συμπληρωθεί το πρώτο τρίτο της αγωνιστικής περιόδου, ο αριθμός έχει ήδη διπλασιαστεί.

Τη σεζόν 2022-23 ο ΠΑΟΚ είχε επίσης έξι αποβολές, με τους Κάργα, Βιεϊρίνια, Αουγκούστο, Ελ Καντουρί, Ζίβκοβιτς και Μπράντον Τόμας, αλλά σε ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο.

Από τις έξι φετινές κόκκινες κάρτες, οι πέντε ήταν απευθείας. Το στοιχείο έχει τη δική του σημασία, καθώς οι αποβολές δεν συνδέονται μόνο με τη συσσώρευση παραβάσεων μέσα σε έναν αγώνα, αλλά και με μεμονωμένες ενέργειες που αφήνουν την ομάδα εκτεθειμένη.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στους αριθμούς

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη αντιμετωπίσει αγωνιστικές δυσκολίες σε αρκετά από τα πρώτα 18 παιχνίδια του. Οι αποβολές έχουν προσθέσει ένα ακόμη εμπόδιο, πολλές φορές σε κρίσιμα σημεία των αναμετρήσεων.

Στο ΟΑΚΑ χρειάστηκε να διαχειριστεί σχεδόν 75 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Απέναντι στον Αστέρα, με το σκορ στο 1-1, βρέθηκε ξανά να κυνηγά τη νίκη με δέκα ποδοσφαιριστές, μέχρι την αποβολή του Μπρόρσον που αποκατέστησε την αριθμητική ισορροπία.

Η πειθαρχία και η διαχείριση των αντιδράσεων μέσα στο παιχνίδι αποτελούν πλέον ζητήματα που ο Αλέσιο Λίσι καλείται να αντιμετωπίσει, παράλληλα με τις αγωνιστικές αδυναμίες της ομάδας του. Στο χθεσινό ματς, πάντως, δεν το φοβήθηκε, ρίσκαρε με 10 παίκτες και δύο επιθετικούς στο τερέν (Μπάνζα, Μύθου) αναζητώντας το γκολ της νίκης, που το βρήκε με τον Μύθου στο φινάλε της αναμέτρησης.

Πάντως, η τελευταία αποβολή έχει και άμεση συνέπεια: ο Τζόντζο Κένι, ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που είχε αγωνιστεί και στα 18 παιχνίδια της σεζόν, θα απουσιάσει από το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».