ΠΑΟΚ - Άρης 2-0: Τα highlights της νίκης του Δικεφάλου
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Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης 2-0.
Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Λύγισε με 2-0 τον Άρη και βελτίωσε τη βαθμολογική του θέση, αλλά και την ψυχολογία του.
Στο 32' με πέναλτι ο Εντιαγέ άνοιξε το σκορ (το κέρδισε ο ίδιος σε σουτ που βρήκε στο χέρι του Φαμπιάνο) και στο 41' σε αντεπίθεση ο Ζίβκοβιτς από κοντά σημείωσε το 2-0.
Ο Σέρβος είχε και δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο.
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Τα highlights του ντέρμπι
@Photo credits: INTIME
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