Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης 2-0.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Λύγισε με 2-0 τον Άρη και βελτίωσε τη βαθμολογική του θέση, αλλά και την ψυχολογία του.

Στο 32' με πέναλτι ο Εντιαγέ άνοιξε το σκορ (το κέρδισε ο ίδιος σε σουτ που βρήκε στο χέρι του Φαμπιάνο) και στο 41' σε αντεπίθεση ο Ζίβκοβιτς από κοντά σημείωσε το 2-0.

Ο Σέρβος είχε και δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα highlights του ντέρμπι