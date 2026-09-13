Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 3-0.

Ο Παναθηναϊκός μετά τον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά φιλοδώρησε με τρία γκολ και τον Παναιτωλικό. Οι πράσινοι επικράτησαν 3-0 της ομάδας του Αγρινίου και βρίσκονται μόνοι τους στην κορυφή, έπειτα από 4 αγωνιστικές.

Στο 14' ο Ταμπόρδα με κεφαλιά σε σέντρα του Αντίνο άνοιξε το σκορ. Στο 39' ο Ουναϊ με θαυμάσιο σουτ σημείωσε το 2-0 και το τελικό σκορ διαμόρφωσε με πέναλτι ο Καλάμπρια στις καθυστερήσεις.

Τα highlights του αγώνα



