Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 τον Παναιτωλικό στο καλύτερό του δημιουργικά βράδυ στη φετινή σεζόν. Ταμπόρδα και Ουναΐ σκόραραν στο πρώτο μέρος ενώ το 3-0 έκανε ο Κάλαμπρια με πέναλτι στο φινάλε του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Παναιτωλικού στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague κι έφτασε στο 4/4, όντας η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι», που ευχαρίστησαν τον κόσμο τους με την εμφάνισή τους, πήραν το προβάδισμα με τον Ταμπόρδα στο 14ο λεπτό, ο οποίος αποχώρησε λίγο μετά με μυϊκό πρόβλημα, διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Ουναΐ στο 39' ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Καλάμπρια στο 90+2' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος..

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε μία αλλαγή στον σχηματισμό του πηγαίνοντας σ' ένα 4-2-3-1 από το 4-4-2, που παρέτασε στα τελευταία ματς. Ο Πένια ήταν από την εστία. Οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν στο κέντρο της άμυνας, με τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στα πλάγια.

Στη μεσαία γραμμή ο Λούζα ξεκίνησε για πρώτη φορά δίπλα στον Καμαρά ενώ οι δυό τους είχαν μπροστά τους τον Ουναΐ, στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στην επιστροφή του. Στα δεξιά ήταν ο Ταμπόρδα, στα αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή της επίθεσης ο Ντέσερς.

Ο Γιάννης Αναστασίου συνέχισε με το αγαπημένο του 4-3-3 έχοντας κάτω από τα δοκάρια του τον Κουτσερένκο. Στο κέντρο της άμυνας οι Γκράναθ και Στάγιτς ενώ στα δύο άκρα βρέθηκαν οι Μαυρίας στα δεξιά και Αποστολόπουλος στα αριστερά.

Στη μεσαία γραμμή η τριάδα αποτελείτο από τους Σατσιά, Εράκοβιτς και Μπάσι. Στις θέσεις των εξτρέμ από δεξιά ήταν ο Άλεξιτς, από αριστερά ο Ντζενεπό και στην κορυφή ο Μεχία.

Ο Ταμπόρδα το έβαλε και αποχώρησε

Ο Παναθηναϊκός πήρε τα... ηνία του αγώνα από το πρώτο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο δεν μπορούσε εύκολα να βρει διαδρόμους στην περιοχή του Παναιτωλικού, που αμυνόταν καλά σε χαμηλά μέτρα.

Στην πρώτη καλή τελική των «πρασίνων» στο 14ο λεπτό ήρθε και το γκολ. Ο Αντίνο συνέκλινε από τα αριστερά προς τα μέσα, έκανε τη σέντρα με το δεξί, ο Ταμπόρδα πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και σκόραρε ξανά για το 1-0 με τον αγαπημένο του τρόπο για φέτος, με κεφαλιά. Δυστυχώς, λίγα λεπτά μετά, στο 20ο λεπτό, αποχώρησε λόγω μυϊκού προβλήματος.

Ακολούθησαν δύο καλές στιγμές για τους Αγρινιώτες. Πρώτα στο 17', όταν σ' ένα φάουλ του Μπάσι, ο Κυριακόπουλος έπιασε την κεφαλιά, αλλά έστειλε τη μπάλα κοντά στην πράσινη εστία κι έπειτα στο 23', όταν ο Μπάσι σούταρε από τα όρια της περιοχής, μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Έπειτα, ήταν η σειρά του «τριφυλλιού» να... απαντήσει με τον Λιβάι, που αστόχησε σε σουτ στην κίνηση, έπειτα από απομάκρυνση του Κουτσερένκο και πέντε λεπτά μετά με τον Ντέσερς με κεφαλιά από τη σέντρα του Κυριακόπουλου που πέρασε άουτ.

Το... έσταξε και ο Ουναΐ, ευκαιρίες και για τρίτο γκολ

Τελικά η τρίτη ήταν η τυχερή για τον Παναθηναϊκό. Στο 39ο λεπτό ο Λούζα ξεκίνησε το κλέψιμο στον χώρο του κέντρου, ο Καλάμπρια το ολοκλήρωσε, έδωσε τη μπάλα στον Ουναΐ, εκείνος την πήρε κι έτρεξε μέτρα με αυτήν, μέχρι που έφτασε λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Παναιτωλικού, σούταρε και νίκησε τον Ουκρανό κίπερ.

Και οι «πράσινοι» δεν έβγαλαν το πόδι από το γκάζι. Στο 43' έχασαν άλλη μία μεγάλη ευκαιρία με τον Λούζα, το σουτ του οποίου από τα όρια της περιοχής, πέρασε ελάχιστα έξω έπειτα από κόντρα στον Μαυρία, αν και ίσως υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης. Δύο λεπτά μετά έχασαν μία ακόμη μεγαλύτερη.

Κάθετη πάσα του Αντίνο με το εξωτερικό στον Ντέσερς, που έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πέρασε τον Κουτσερένκο, πλάσαρε, αλλά ο Γκράναθ με εξαιρετικό τάκλιν έσωσε ένα βέβαιο γκολ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να φτιάχνει

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός το έπιασε από κει που το άφησε στο πρώτο. Στο 53' ο Ουναΐ σούταρε άουτ από καλή θέση, έπειτα από ωραία ενέργεια του Λούζα και πάσα του Ντέσερς ενώ ένα λεπτά ο Λιβάι σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα βρήκε στον Ντέσερς, αλλά ο Κουτσερένκο απέκρουσε με δυσκολία.

Στο 59' οι «πράσινοι» είχαν κι άλλη ευκαιρία, όταν έφυγαν στην αντεπίθεση, ο Λιβάι σέντραρε για τον Αντίνο στο δεύτερο δοκάρι, ο Αργεντινός κοντρόλαρε και σούταρε, αλλά η μπάλα πήγε στο πρόσωπο του Γκράναθ, που έσπευσε να μαρκάρει με αυτοθυσία.

Τρία λεπτά μετά ήταν η σειρά του Ντέσερς να απειλήσει, έπειτα από την επιμονή που επέδειξε ο Κάνγκουα, αλλά το τελείωμά του κόντραρε και πέρασε εκτός.

Στο 68' ο Παναιτωλικός έκανε για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία του στο δεύτερο μέρος, αλλά το σουτ που έκανε ο Ντζενεπό, έπειτα από την ωραία του προσπάθεια, ήταν εύκολη υπόθεση για τον Πένια, που μπλόκαρε.

Ο Τεττέη «απάντησε» με ακόμα πιο εντυπωσιακή προσπάθεια ένα λεπτό μετά, αλλά ενώ πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, αστόχησε όταν βρέθηκε απέναντι στον Κουτσερένκο.

Ακολούθησαν δύο ακόμη καλές φάσεις για τον Παναθηναϊκό, πρώτα με τον Πελίστρι στο 80', που πέρασε όποιον βρήκε, αλλά δεν μπόρεσε να σπρώξει μέσα τη μπάλα κι έπειτα με τον Κάνγκουα στο 81', που νικήθηκε από τον Κουτσερένκο.

Στο 85' οι «πράσινοι» έχασαν μία τριπλή ευκαιρία με τους Λιβάι και Τεττέη να μην μπορούν νικήσουν τον Κουτσερένκο και τον Καμαρά στο φινάλε να σουτάρει άουτ.

Τελικά, το... κερασάκι στην τούρτα μετά τη σωρεία χαμένων ευκαιριών στο δεύτερο μέρος, έβαλε ο Καλάμπρια, που κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα και ευστόχησε από την άσπρη βούλα κάνοντας το 3-0.

Τα highlights της αναμέτρησης

MAN OF THE MATCH: Σαντίνο Αντίνο. Ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση από τον Αργεντινό εξτρέμ το τελευταίο διάστημα. Έφτιαξε το 1-0 με υπέροχη ενέργεια και σέντρα, δημιούργησε πολλά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, ήταν τακτικά άριστος και σε ένα καλοδουλεμένο, επιθετικό σύνολο δείχνει όσα μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Φυσικά ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο της νίκης με ακόμη ένα γκολ. Ξανά με το κεφάλι.

Ο δεύτερος είναι ο Αζεντίν Ουναϊ. Μαγικά αγγίγματα στη μπάλα, καλλιτεχνικές ενέργειες κι ένα γκολ με τα γνωστά, ποιοτικά του τελειώματα έξω από την περιοχή.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Παναθηναϊκός ήταν απόψε ισοπεδωτικός, πέτυχε δύο γκολ από το ημίχρονο, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Παναιτωλικό αλλά αδίκησε τον εαυτό του, σπαταλώντας πολλές και κλασσικές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, όπου θα μπορούσε και θα έπρεπε να πετύχει ακόμη περισσότερα γκολ. Τρία και λίγα ήταν.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Κουτσερένκο φέρει ευθύνη στο πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού. Η κεφαλιά του Ταμπόρδα πηγαίνει πάνω του, δεν έχει αρκετή δύναμη αλλά βάζει με τέτοιο τρόπο το σώμα και τα χέρια του, ώστε να δεχθεί το γκολ.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Τσιμεντερίδη απόψε στο ΟΑΚΑ. Θα μπορούσε στο πρώτο μέρος να σφυρίξει λιγότερο, στο πρώτο ημίωρο το παράκανε με τα συνεχόμενα φάουλ. Σωστή υπόδειξη πέναλτι στο φινάλε για παράβαση του Τζενεπό πάνω στον Καλάμπρια.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο, κυριαρχώντας και σκοράροντας μόνο τρεις φορές αντί για πέντε, επικράτησε επί του Παναιτωλικού απόψε στο ΟΑΚΑ, έκανε το 4/4 και είναι μόνος πρώτος στη κορυφή της Super League.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Λούζα (60' Κάνγκουα), Καμαρά, Ουναΐ (60' Τεττέη), Ταμπόρδα (20' Λιβάι), Αντίνο (76' Πελίστρι), Ντέσερς (76' Τσάπρας).

Παναιτωλικός (πρ. Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (63' Προδρομίτης), Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Σατσιάς (29' Εστέμπαν), Εράκοβιτς (56' Οπόκου), Μπάσι, Άλεκσιτς (46' Νακάμπα), Τζενεπό, Μεχία (56' Μπάτζι).