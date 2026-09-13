Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: «Τρολάρισμα» των φίλων του Τριφυλλιού και «Μεντιλίμπαρ οέ, οέ, οέ»
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Στο 86ο λεπτό του αγώνα με τον Παναιτωλικό οι φίλοι του Παναθηναϊκού φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ως «τρολάρισμα» προς τον Ολυμπιακό.
Οπαδικό «τρολάρισμα» στο ΟΑΚΑ. Στο 86ο λεπτό του αγώνα με τον Παναιτωλικό και με το σκορ στο 2-0 υπέρ του Παναθηναϊκού οι φίλοι του Τριφυλλιού φώναξαν ρυθμικά το όνομα του... Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ!
Το σύνθημα «Μεντιλίμπαρ οέ, οέ, οέ» ακούστηκε από τους οπαδούς των Πράσινων, οι οποίοι προφανώς θέλησαν να «πικάρουν» την αντίστοιχη αντίδραση των φίλων των Πειραιωτών κατά την ήττα από τον ΟΦΗ στο Φάληρο.
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