Καραπαπάς σε Αλαφούζο: «Αφού δεν θεωρείτε σημαντική την εμπορικότητα, γιατί ο ΣΚΑΪ έδωσε 20 εκατ. στον Παναθηναικό και 2 στον Ηρακλή;»

Ο Κώστας Καραπαπάς, εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τοποθετήθηκε σε συγκεκριμένο σκέλος που έθιξε ο πρόεδρος της Λίγκας, Γιάννης Αλαφούζος.

Στο πλαίσιο της συζήτησης της ομάδας εργασίας της Λίγκας για τα τηλεοπτικά ακούστηκαν αρκετές απόψεις. Επί της διαδικασίας της κουβέντας υπήρξε και τοποθέτηση και από τον Κώστα Καραπαπά.

Απευθυνόμενος προς τον Γιάννη Αλαφούζο το στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς ανέφερε: «Αφού δεν θεωρείτε σημαντική την εμπορικότητα, γιατί ο ΣΚΑΪ, το κανάλι σας, έδωσε 20 εκατ. στον Παναθηναικό και 2 στον Ηρακλή; Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αφτιά, αλλά δε θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα! Πού ακούστηκε να συζητάμε για τα τηλεοπτικά ή άλλα έσοδα και να λέμε ότι δεν έχει σημασία η εμπορικότητα ή αν μια ομάδα την ακολουθούν εκατομμύρια φίλαθλοι, άρα και τηλεθεατές που είναι οι πελάτες των καναλιών που δίνουν τα τηλεοπτικά!».