Οι πανηγυρισμοί των παικτών του ΠΑΟΚ για τη νίκη στο ντέρμπι.

Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη με 2-0 και βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία.

Στο τέλος του ματς οι παίκτες του Δικεφάλου αγκαλιάστηκαν και πήγαν μπροστά στη θύρα 4 για να πανηγυρίσουν τη νίκη με τους οπαδούς της ομάδας.

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