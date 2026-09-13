ΠΑΟΚ - Άρης 2-0: Οι παίκτες πανηγύρισαν μπροστά από τη θύρα 4 (pics)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι πανηγυρισμοί των παικτών του ΠΑΟΚ για τη νίκη στο ντέρμπι.
Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη με 2-0 και βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία.
Στο τέλος του ματς οι παίκτες του Δικεφάλου αγκαλιάστηκαν και πήγαν μπροστά στη θύρα 4 για να πανηγυρίσουν τη νίκη με τους οπαδούς της ομάδας.
Δείτε φωτορεπορτάζ
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ – Αρης 2-0: Κυνικό Αφεντικό!
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.