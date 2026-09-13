Τα γκολ της αναμέτρησης Καλαμάτα - Βόλος Elabet 3-1 και οι πανηγυρισμοί των νικητών με τον κόσμο τους.

Η Καλαμάτα πήρε σπουδαία νίκη, την πρώτη της στο πρωτάθλημα με 3-1 κόντρα στον Βόλο Elabet.

Η ομάδα της Μαγνησίας προηγήθηκε στο 26' με αριστερό σουτ του Γκονζάλες, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η «Μαύρη Θύελλα» ήταν εξαιρετική. Ο Χάμζα με αριστερό γυριστό σουτ σε ασίστ του Μορέιρα έκανε το 1-1.

Στο 86' σε ασίστ του Μορέιρα και πάλι, ο Μπολίβαρ στο τετ α τετ νίκησε Αγιάκουα και Κοσέλεφ. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε, αλλά ο φορ της Καλαμάτας έφυγε πίσω από τη σέντρα και έτσι μέτρησε το 2-1.

Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 94' ο Χάμζα, έπειτα από κλέψιμο και κάθετη του Ντιαρά.

Στο τέλος του αγώνα οι παίκτες, το τεχνικό τιμ και τα στελέχη της Καλαμάτας πανηγύρισαν με τον κόσμο τη νίκη και υπήρχε μεγάλη συγκίνηση για το πρώτο τρίποντο στη Super League μετά το 2001.

Τα highlights της αναμέτρησης και φωτορεπορτάζ με τους πανηγυρισμούς των νικητών