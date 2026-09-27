Χριστοφιλέας: «Η πιο ποιοτική Εθνική που θυμάμαι, η απειρία και η έδρα έχουν κοστίσει στην Καλαμάτα»

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας μίλησε για την ποιότητα της Εθνικής Ελλάδος και τον αγώνα με τη Γερμανία ενώ ανέφερε τι θεωρεί ότι έχει κοστίσει στην Καλαμάτα στο ξεκίνημα.

Ο προπονητής της Καλαμάτας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας παραχώρησε συνέντευξη στον bwinΣΠΟΡ FM94,6 στην οποία επικεντρώθηκε στην Εθνική Ελλάδος και την Καλαμάτα. Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως θεωρεί πως αυτή τη στιγμή το υλικό της Εθνικής είναι το πιο ποιοτικό που θυμάται εκείνος να είχε ποτέ ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον αποψινό αγώνα με τη Γερμανία.

Αναφορικά με την ομάδα του Καλαμάτα τόνισε πως έχουν πάρει από την αρχή την απόφαση να ακολουθήσουν ένα δικό τους μοντέλο παιχνιδιού. Εξήγησε πως θεωρεί πως στο ξεκίνημα δεν έχουν πάρει αυτό που αξίζουν κι αυτό οφείλεται σε δύο αιτίες, την απειρία του κλαμπ και το γεγονός πως ακόμα δεν αγωνίζεται στην έδρα του, όταν παίζει εντός έδρας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας

Για την Εθνική:

«Το παιχνίδι με τη Σερβία στράβωσε από την αρχή πολύ γρήγορα, με το γκολ που δεχθήκαμε, και για τον λόγο αυτό οι Σέρβοι μπήκαν από νωρίς σε αμυντική στάση για να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Ήταν ένας επιθετικός μονόλογος απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε. Βλέπουμε την πιο ποιοτική Εθνική που θυμάμαι εγώ».



Για την αναμέτρηση με τη Γερμανία:

«Το ταλέντο και η ποιότητα που έχει η Ελλάδα επιτάσσουν να διατηρήσουμε μία επιθετική εικόνα, ωστόσο αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα φανούν κενά στην αμυντική μας λειτουργία, αναγκαστικά, απέναντι σε μία τέτοια ομάδα. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε θετικά το παιχνίδι, αλλά με πάρα πολύ προσοχή».



Για την εικόνα της Καλαμάτας:

«Προσπαθήσαμε από την αρχή να περάσουμε το δικό μας μοντέλο παιχνιδιού, με σκοπό να δημιουργούμε φάσεις μπροστά από την αντίπαλη εστία, όχι όμως αφήνοντας κενά στην αμυντική μας γραμμή. Η απειρία μας και το γεγονός ότι παίζουμε μακριά από το γήπεδό μας, αλλά και τα πολλά ταξίδια, δεν μας επέτρεψαν να πάρουμε αυτό που ίσως να αξίζαμε. Αυτό συνέβη στο παιχνίδι με τον Βόλο, το οποίο δεν ήταν το καλύτερό μας μέχρι στιγμής, και πλέον κοιτάμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Εάν μπορείς να επιτεθείς σωστά σε αυτό το πρωτάθλημα, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα».