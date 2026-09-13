Η Καλαμάτα λύγισε 3-1 τον Βόλο Elabet κι αυτή είναι η πρώτη νίκη στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από 25 χρόνια.

Η Καλαμάτα πήρε μία σπουδαία νίκη με 3-1 κόντρα στον Βόλο Elabet. Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα λύγισε με ανατροπή την ομάδα της Μαγνησίας και ποδοσφαιριστές, τεχνικό τιμ, στελέχη και οπαδοί πανηγύρισαν με την ψυχή τους στο Περιστέρι.

Τελευταία φορά που η «Μαύρη Θύελλα» νίκησε στη Super League ήταν στις 23/4/01. Πριν από 9.280 μέρες! Τότε επικράτησε 2-1 μίας άλλης ομάδας με κυανέρυθρα. Χωρίς ανατροπή. Αντίπαλος ήταν ο Πανιώνιος. Ο αείμνηστος Παναγιώτης Μπαχράμης στο 11' έκανε το 1-0, ο Φραντζέσκος στο 22' το 2-0 και ο Τάκης Γκώνιας, ο οποίος επίσης έφυγε από τη ζωή μείωσε στο 49' με πέναλτι σε 2-1.