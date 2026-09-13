Ο Βόλος Elabet προηγήθηκε και είχε δύο δοκάρια, αλλά η Καλαμάτα που δεν μπορεί ακόμα να χρησιμοποιήσει τη φυσική έδρα της πήρε στο Περιστέρι το πρώτο της τρίποντο με 3-1 και πρωταγωνιστές τους Χάμζα, Μπολίβαρ, Μορέιρα.

Η Καλαμάτα περίμενε 25 χρόνια και 5 μήνες περίπου γι' αυτή τη μέρα.

Στο Περιστέρι η ομάδα της Μεσσηνίας έδωσε το τέταρτο ματς από την επιστροφή της στη Super League κι αναζητούσε το πρώτο τρίποντο. Όπως κι ο Βόλος Elabet, που επίσης δεν είχε νίκη. Η «Μαύρη Θύελλα» που δεν παίζει στο σπίτι της, αλλά είχε ως έδρα το Περιστέρι και στο εξής τη Νίκαια, είχε να νικήσει στη μεγάλη κατηγορία από το τον Απρίλιο του 2001 (2-1 τον Πανιώνιο).

Ο Γκονζάλες έκανε το 0-1 για την ομάδα της Μαγνησίας, όμως, η Καλαμάτα δεν το έβαλε κάτω και με πρωταγωνιστές τους Χάμζα (δύο γκολ), Μπολίβαρ (γκολ), Μορέιρα (2 ασίστ), νίκησε με ανατροπή 3-1 και βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια, ενώ οι Βολιώτες πρέπει να δουν τι δεν κάνουν καλά, κυρίως αμυντικά.

Η διάταξη των ομάδων

Η Καλαμάτα παρατάχθηκε με τον Γκέλιο στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Καλουτσικίδης, αριστερό ο Αλόνσο και στόπερ οι Στρούγγης, Ροντρίγκες. Αμυντικός μέσος ήταν ο Πινέιρο με τους Χάμζα, Σίγκουρτσον μπροστά του, δεξιά στην επίθεση ο Μπονέτο, αριστερά ο Μορέιρα και στην κορυφή ο Μπολίβαρ.

Ο τεχνικός του Βόλου Elabet Κώστας Μπράτσος είχε τον Κοσέλεφ στο τέρμα, δεξί μπακ έπαιξε ο Μεντίλ, αριστερό ο Λυκουρίνος και στόπερ οι Κάργας, Ες Σαουμπί. Στα χαφ ήταν οι Γρόσδης, Κόμπα, πιο μπροστά ο Γκονζάλες, αριστερά ο Λάμπρου, δεξιά στην επίθεση ο Τζόκα και στην κορυφή ο Φουρτάδο.

Γκολάρα ο Γκονζάλες

Ο Βόλος Elabet ήταν πιο δραστήριος στο ξεκίνημα και στο 13' άγγιξε το 0-1. Ο Γκονζάλες έκανε ατομική ενέργεια κι έστρωσε στον Τζόκα, ο οποίος εκτέλεσε με το δεξί από το ημικύκλιο, η μπάλα κατέληξε στο δεξί δοκάρι και πήγε παράλληλα με τη γραμμή!

Στο 18' είχε την πρώτη καλή στιγμή η Καλαμάτα. Σέντρα του Καλουτσικίδη από δεξιά ο Μορέιρα δεν κατάφερε στη μικρή περιοχή να εκτελέσει κι απομάκρυνε σε κόρνερ ο Μεντίλ.

Στο 22' σε φάουλ του Γκονζάλες, ο Κάργας έκανε το γύρισμα από δεξιά και στη μικρή περιοχή ο Ες Σαουμπί έστειλε τη μπάλα άουτ. Στο 26', όμως, καρποφόρησε η υπεροχή του Βόλου Elabet. Τζόκα, Κόμπα άλλαξαν τη μπάλα, ο Τζόκα βρήκε τον Γκονζάλες κι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός με αριστερό σουτ από το ημικύκλιο έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκέλιου.

Πίεσε η Καλαμάτα

Η ομάδα της Μεσσηνίας μετά το γκολ των φιλοξενούμενων πίεσε για το 1-1. Στο 29' σε κόρνερ του Μπονέτο, πρώτη κεφαλιά του Χάμζα, δεύτερη του Μορέιρα ήταν άστοχη.

Στο 35' η Καλαμάτα έφτασε μία ανάσα από την ισοφάριση. Ο Μορέιρα πέρασε δεξιά στον Μπονέτο, αυτός έδωσε στον Μπολίβαρ και ο φορ της Καλαμάτας στη μικρή περιοχή απέναντι στον Κοσέλεφ έπιασε αέρα και η μπάλα έφυγε άουτ, ενώ στο 36' έφυγε άουτ το σουτ του Χάμζα. Στο 39' σε κεφαλιά του Μπονέτο, ο Μπολίβαρ πήρε τη μπάλα μετά την αδράνεια Κάργα και Κοσέλεφ, αλλά το πλασέ του δεξιά στη μικρή περιοχή απέκρουσε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων.

Ισοφάρισε ο Χάμζα

Ο Βόλος είχε την πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 51' αριστερό σουτ του Λάμπρου εντός περιοχής, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η Καλαμάτα, όμως, με τον Μορέιρα να είναι σε τρομερή κατάσταση, έψαξε το 1-1 και πίεσε ασφυκτικά. Στο 52' σε μπαλιά του Χάμζα, ο Μορέιρα πλάσαρε με το αριστερό και νίκησε τον Κοσέλεφ, αλλά ήταν εκτεθειμένος και το γκολ δεν μέτρησε.

Στο 55' σε σέντρα του Μορέιρα από αριστερά, καρφωτή κεφαλιά του Χάμζα από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα πήγε στο κέντρο της εστίας στα χέρια του Κοσέλεφ.

Στο 59', ωστόσο, σε φάση καρμπόν έγινε το 1-1. Σέντρα του Μορέιρα, στο ύψος του πέναλτι, ο Χάμζα με αριστερό γυριστό σουτ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-1.

Η Καλαμάτα είχε πλέον ψυχολογία και στο 61' σε νέο γύρισμα Μορέιρα, ο Μπολίβαρ στόπαρε και πεσμένος με πλάτη στο τέρμα έκανε ένα γυριστό ψηλά άουτ.

Δοκάρι ο Ρεγκίς

Ο Βόλος προσπάθησε να ισορροπήσει με την είσοδο και τον Μπούρνιτς, Ρεγκίς και στο 67' σουτ του Λάμπρου εντός περιοχής κόντραρε σε κόρνερ, ενώ στο 73' ο Τζόκα έκανε το δεξί σουτ εκτός περιοχής κι απέκρουσε στη δεξιά του γωνία σε κόρνερ ο Γκέλιος. Στο 75' η ομάδα της Μαγνησίας πλησίασε στο να πάρει εκ νέου το προβάδισμα.

Ο Γκέλιος σε γύρισμα δεν κατάφερε ν' απομακρύνει σωστά και ο Ρεγκίς από τη μικρή περιοχή έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι!

Ανατροπή με Μπολίβαρ

Η Καλαμάτα στο 84' βρήκε το γκολ της ανατροπής και της νίκης! Μπαλιά του Μορέιρα, ο Μπολίβαρ έφυγε πίσω από τη σέντρα και στο τετ α τετ πεσμένος πλάσαρε με το αριστερό η μπάλα κόντραρε στον Αγιάκουα που έκανε το τάκλιν και σαδιστικά κατευθύνθηκε στο αριστερό δοκάρι του Κοσέλεφ και στα δίχτυα για το 2-1.

Το καθάρισε ο Χάμζα

Στο 93' ο Έρικ Χάμζα καθάρισε το ματς και σφράγισε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ τη νίκη της Καλαμάτας. Ο Ντιαρά έκλεψε κι έκανε την κάθετη πάσα στον Χάμζα, ο οποίος με το δεξί εκτέλεσε για το 3-1!

MVP: Ο Έρικ Χάμζα ο 19χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός (γεννημένος στη Σύρο) με καταγωγή από την Αλβανία πέτυχε δύο γκολ και φυσικά σφράγισε τη νίκη της Καλαμάτας.

Στο ύψος τους: Ο Μπολίβαρ πέτυχε ένα καθοριστικό γκολ, αλλά ο Μορέιρα ήταν συγκλονιστικός, αφού έδωσε την ασίστ στα 1-1 και στο 2-1.

Η γκάφα: Η αμυντική λειτουργία του Βόλου σε όλα τα γκολ ήταν τραγική, ενώ ο Ρεγκίς από κοντά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι με το σκορ στο 1-1.

Αδύναμος κρίκος: Ο Μεντίλ αν κι αριστερός μπακ έπαιξε δεξιά και είδε εφιάλτες με τον Μορέιρα.

Το στραγάλι: Δεν έκανε σημαντικά λάθη ο Φίτσας, αλλά στο 86' ο βοηθός Φραγκιαδάκης έδειξε οφσάιντ για παίκτη που έφυγε πίσω από τη σέντρα.

Το ταμείο του Gazzetta: Δίκαιη η νίκη της Καλαμάτας. Ο Βόλος Elabet προηγήθηκε, είχε δύο δοκάρια, στο 0-0 και στο 1-1, αλλά δεν έβγαζε το ίδιο πάθος και την ένταση με την ομάδα της Μεσσηνίας μετά το 30' και το πλήρωσε. Το ματς το πήρε αυτός που το ήθελε περισσότερο και ήταν πιο ουσιαστικός.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο (90' Μπακαγιόκο), Μπονέτο (65' Λιατσικούρας), Χαμζά, Μορέιρα, Σίγκουρτσον (78' Ντιαρά), Μπολιβάρ (90' Χατζηθεοδωρίδης).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ, Μεντίλ (77' Μύγας), Κάργας, Ες Σαουμπί (49' λ.τρ. Αγιάκουα), Λυκουρίνος, Γρόσδης (60' Μπούρνιτς), Κόμπα, Γκονζάλες (77' Χαραλαμπόγλου), Λάμπρου, Τζόκα, Φουρτάδο (60' Ρεγκίς).

