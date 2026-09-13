Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Η ΑΕΚ λίγες μέρες μετά το θρίαμβο επί της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League «ψάχνει» την πρώτη εκτός έδρας νίκη της στην τρέχουσα Stoiximan Super League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (19:00) του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Μπρινιόλι θα είναι στην εστία αντί του τραυματία Στρακόσα, έχοντας μπροστά του τους τραυματίες Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο. Αριάγκα - Μαρίν δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τους Γκατσίνοβιτς - Μάγερ ως ακραίους μεσοεπιθετικούς. Παρτενέρ του Γιόβιτς στην επίθεση θα είναι ο Ζίνι.

Σε σχέση με τον αγώνα με τους Αυστριακούς ο Νίκολιτς έδωσε φανέλα βασικού σε Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα και Ζίνι, ενώ άφησε στον πάγκο τους Βιτάλις, Κοϊτά και Βάργκα.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μαρίν, Μάγερ - Ζίνι, Γιόβιτς

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Βιτάλις, Ζούμπκοφ, Κοϊτά και Βάργκα.