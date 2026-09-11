Μπρινιόλι: «Θα ήθελα να παίξω με τη Σίτι αλλά ελπίζω να έχει επιστρέψει ο Θωμάς, ο Γιόβιτς θέλει να πρωταγωνιστεί»

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, μίλησε στη Gazzetta dello Sport για την παρθενική εμφάνιση του στο Champions League.

O Αλμπέρτο Μπρινιόλι στα 35 του χρόνια έζησε ένα παιδικό όνειρο, καθώς έκανε το ντεμπούτο του στο Champions League και μάλιστα κράτησε ανέπαφη την εστία του στη νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας μίλησε σε κορυφαίο μέσο της χώρας του, την Gazzetta dello Sport, για αυτή την πολύ σημαντική στιγμή της ζωής του και αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούν στον Δικέφαλο και στην Αθήνα.

Επιπρόσθετα μίλησε για τον Λούκα Γιόβιτς, ενώ τόνισε πως ενώ θα ήθελε να παίξει κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο «Etihad» θα ήθελε να επιστρέψει ο συμπαίκτης και... ανταγωνιστής του για τον «άσο», Θωμάς Στρακόσα, καθώς όπως είπε «το αξίζει». Άλλωστε οι δυο τερματοφύλακες των πρωταθλητών Ελλάδας έχουν άψογη σχέση μεταξύ τους.

Η συνέντευξη του Αλμπέρτο Μπρινιόλι στη Gazzetta dello Sport

Για το γεγονός πως λόγω προγράμματος δεν προλαβαίνει να ευχαριστηθεί την πρώτη του συμμετοχή και νίκη με clean sheet στο Champions League:

«Αυτό είναι συγχρόνως το όμορφο και το άσχημο του ποδοσφαίρου. Δεν έχεις χρόνο να σταματήσεις. Όπως περνούν γρήγορα οι καλές στιγμές, έτσι έρχονται και οι δύσκολες. Πρέπει να διαχειρίζεσαι τα πάντα με ισορροπία και να είσαι έτοιμος όταν χρειαστεί».

Για το ελληνικό ποδόσφαιρο, την Αθήνα και τις συνθήκες που συνάντησε στην ΑΕΚ:

«Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό και σου προσφέρει μεγάλη προβολή. Εάν είχα αυτή την ευκαιρία νωρίτερα, ίσως να την είχα αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο. Στην Αθήνα ζεις υπέροχα, ενώ οι εγκαταστάσεις και η οργάνωση της ΑΕΚ είναι επιπέδου κορυφαίου συλλόγου».

Για τον συμπαίκτη του στην ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς:

«Ο Λούκα είναι πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής. Διαφορετικά, δεν φτάνεις στη Ρεάλ. Από όσα έχω συζητήσει μαζί του, πιστεύω ότι είναι θέμα χαρακτήρα. Θέλει να είναι πρωταγωνιστής και να αγωνίζεται. Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται ένα περιβάλλον στο οποίο να αισθάνεται σημαντικός».

Για τη νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μπρινιόλι θεωρεί ότι καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η ποιότητα της εκπαίδευσης στις ακαδημίες των μεγάλων συλλόγων, καθώς ανέφερε:

«Έχω δει ποδοσφαιριστές 17 και 18 ετών που, εφόσον είναι καλοί, παίζουν αμέσως στην πρώτη ομάδα. Το επίπεδο στις ακαδημίες των μεγάλων συλλόγων, ιδιαίτερα στις ομάδες Κ19, είναι υψηλό».

Για τη δύσκολη συνέχεια της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League και για το αν θα ήθελε να αντιμετωπίσει και τη Μάντσεστερ Σίτι του Έρλινγκ Χάαλαντ:

«Από τη μία πλευρά θα ήθελα να παίξω, από την άλλη ελπίζω να έχει επιστρέψει ο Τόμι (Στρακόσα), επειδή το αξίζει. Ήταν πρωταγωνιστής στην πορεία μας μέχρι εδώ και θα ήταν δίκαιο. Έχουμε εξαιρετική σχέση. Εάν χρειαστεί να παίξω εγώ, θα είμαι έτοιμος».