Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στη Βυτίνα και είχε υποδοχή από τους οπαδούς της ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Η ΑΕΚ πηγαίνει την Κυριακή στην Τρίπολη με στόχο το πρώτο διπλό στο φετινό πρωτάθλημα απέναντι στον Αστέρα. Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του ολοκλήρωσαν νωρίς το απόγευμα την προετοιμασία τους με προπόνηση στα Σπάτα και στη συνέχεια η αποστολή αναχώρησε με προορισμό τη Βυτίνα, όπου θα διαμείνει.

Κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο, οι κιτρινόμαυροι είχαν υποδοχή από τους οπαδούς τους στην Αρκαδία, οι οποίοι αποθέωσαν τους παίκτες και τον Νίκολιτς, ζητώντας το διπλό.