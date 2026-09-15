Οι ελληνικές ομάδες έχουν περιθώριο δύο εβδομάδων για ν' αποκτήσουν ποδοσφαιριστή.

Οι μεταγραφές στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης έχουν ολοκληρωθεί εδώ και δύο εβδομάδες.

Στην Ελλάδα, όμως, το φινάλε είναι σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορούν οι ελληνικοί σύλλογοι ν' αποκτήσουν ποδοσφαιριστή ουσιαστικά μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Αρκεί να είναι ελεύθερος.

Η ΕΠΟ έχει ανακοινώσει από την αρχή του καλοκαιριού το χρονοδιάγραμμα των μεταγραφικών περιόδων για τη σεζόν 2026-2027. Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος άνοιξε τυπικά την 1η Ιουλίου 2026 και ολοκληρώθηκε σήμερα 15 Σεπτεμβρίου.

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος θα ξεκινήσει τυπικά στις 2 Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2027.

Το παράθυρο για τους ελεύθερους

Μετά τη λήξη της κύριας θερινής μεταγραφικής περιόδου, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια, προβλέπεται και ειδικό διάστημα για ανέργους ποδοσφαιριστές, το οποίο θα διαρκέσει από τις 16 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Μέχρι δηλαδή το τέλος του μήνα, όπως αναφέραμε νωρίτερα. Τον χειμώνα, αντίστοιχα, το παράθυρο για τους ελεύθερους θ' ανοίξει στις 6 Φεβρουαρίου 2027 και θα κλείσει στις 15 Φεβρουαρίου 2027.

Είναι, ωστόσο, σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι ένας ελεύθερος παίκτης μπορεί να υπογράψει από τις 16 Σεπτεμβρίου σε άλλον σύλλογο, εφόσον αποδεσμεύτηκε έως τις 15 του μήνα κι όχι αργότερα. Δεν μπορεί κάποιος να μείνει ελεύθερος 16/9 ή 17/9 και να πάει σε κάποια ομάδα. Το ίδιο ισχύει και για τον χειμώνα του 2027. Εξαίρεση, αν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου (εκδίκαση προσφυγής για παράδειγμα).

Φυσικά ένας παίκτης που είναι καιρό ελεύθερος θ' απαιτηθεί και χρόνος για να βρεθεί στο 100% και πλέον δύσκολα οι ομάδες προχωρούν σε απόκτηση ποδοσφαιριστών που είναι αρκετούς μήνες χωρίς ομάδα.