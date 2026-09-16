ΑΕΚ: Εξετάζει την περίπτωση του Κικιάνη, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αυστραλία
Στα «ραντάρ» της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο Ο 21χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι 2029, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να εξετάζει την περίπτωση του.
Ο Κικιάνης είναι δεξιοπόδαρος στόπερ και έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της Αυστραλίας, με την U20 της οποίας κατέκτησε το Κύπελλο Ασίας το 2025. Σύμφωνα με το «football360.com.au», η Ένωση παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το όνομα του ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από τη Λέτσε. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη πρόταση προς την Adelaide United.
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