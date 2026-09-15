Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη και είχε τετ α τετ και με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Η εορταστική εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, με τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει το «παρών».

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ είχε τετ α τετ με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν που ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους, με τον οποίο τα είπε στο περιθώριο της εκδήλωσης.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος συναντήθηκε επίσης και με τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αλλά και με τους Γιώργο Καραγκούνη και Θοδωρή Ζαγοράκη που ήταν μαζί με άλλους legends του 2004 εκεί.

Από πλευράς ΑΕΚ το «παρών» στη γιορτή για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έδωσε και ο CEO του κλαμπ, Μηνάς Λυσάνδρου.