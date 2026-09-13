Ο ΟΦΗ «ανάγκασε» τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα σε ματς πρωταθλήματος από ομάδα της περιφέρειας στο Φάληρο ύστερα από 14 χρόνια!

Ο ΟΦΗ θριάμβευσε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καθώς επικράτησε του Ολυμπιακού με 1-0 και έφυγε με νίκη από το Φάληρο έπειτα από 36 χρόνια. Μάλιστα, οι Κυπελλούχοι Έλλαδας έσπασαν και ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί που «έτρεχαν» οι Πειραιώτες στην έδρα τους.

Συγκεκριμένα το «διπλό» της ομάδας του Χρήστου Κόντη αποτελεί την πρώτη νίκη ομάδας της περιφέρειας στην έδρα των Ερυθρόλευλων σε ματς πρωταθλήματος, ύστερα από 14 χρόνια!

Στις 8 Απριλίου του 2012 ο Ολυμπιακός είχε χάσει από την Κέρκυρα με 1-0 σε ματς που ήταν φιέστα για την κατάκτηση του 39ου πρωταθλήματος των Πειραιωτών. Οι Νησιώτες είχαν πάρει κομβική νίκη με γκολ του Ιωάννου, δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, κι εν τέλει κατάφεραν να παραμείνουν στην κατηγορία.

Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί από τη Λαμία με 1-0 στην έδρα του στις 28 Φεβρουαρίου του 2019, σε ματς Κυπέλλου.