ΟΦΗ: Νίκησε στο Φάληρο μετά από 36 χρόνια και την εποχή Γκέραρντ!
Είναι δεδομένο εδώ και μήνες πως ο Χρήστος Κόντης μπορεί να συγκριθεί σε προσφρορά στον ΟΦΗ μόνο με τον θρυλικό Ευγένιο Γκέραρντ, μετά την κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου Ελλάδας, στον τελικό με τον ΠΑΟΚ και πλέον πέτυχε ακόμα ένα επίτευγμα.
Μα φυσικά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο, καθώς είναι κάτι που δεν είχαν πετύχει οι Κρητικοί εδώ και 36 χρόνια!
Τελευταόα νίκη του Ομίλου στον Πειραιά ήταν στις 27 Μαΐου του 1990 και στο μυθικό 4-5, με προπονητή του Ομίλου φυσικά τον σπουδαίο «Ολλανδό»!
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