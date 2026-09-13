Μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ, ο ΠΑΟΚ ψάχνει αντίδραση κόντρα στον Άρη. Το μήνυμα Λίσι για πάθος και οι αποφάσεις για Κόστα, Γιάκιτς και ενδεκάδα.

Μετά την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, το σημερινό ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ. Η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στη χθεσινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία κατέστησε σαφές προς όλους πως η επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα είναι επιβεβλημένη.

Λίσι: "Το πιο σημαντικό είναι το πάθος"

Ο Αλέσιο Λίσι, στις δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι, στάθηκε στην ιδιαιτερότητα του αγώνα, τονίζοντας πως το κλειδί βρίσκεται στην πνευματική προετοιμασία:

«Ρώτησα πολλά για τα ματς ΠΑΟΚ - Άρης για να καταλάβω καλύτερα τα πράγματα, οπότε γνωρίζω πολύ καλά τη σημασία τους και πώς κυλούν. Είναι στο χέρι μας να κάνουμε τους οπαδούς μας περήφανους γι' αυτά που θα δουν στο γήπεδο. Το πιο σημαντικό είναι το πάθος που θα βγάλουμε και οι αξίες του συλλόγου. Πρέπει να το κάνουμε, γιατί κάποιες φορές δεν ήμασταν ικανοί να το δείξουμε. Τώρα γνωρίζω καλύτερα την ομάδα και το περιβάλλον μέρα με τη μέρα, κάτι που με βοηθά να παίρνω καλύτερες αποφάσεις».

Οι απουσίες, οι επιστροφές και τα νέα πρόσωπα

Ο Ιταλός τεχνικός συνεχίζει να κρατά κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά το αρχικό σχήμα. Στις απουσίες προστέθηκαν ο τραυματίας Δημήτρης Γιαννούλης και ο τιμωρημένος Αρίτζ Ελουστόντο. Αντίθετα, ο Γκρεγκ Τέιλορ εξέτισε την ποινή του και είναι διαθέσιμος, ενώ στην αποστολή μπήκαν και οι Ντιέγκο Κόστα και Κρίστιαν Γιάκιτς.

Το ντεμπούτο του Ντιέγκο Κόστα ως βασικού θεωρείται δεδομένο, τόσο λόγω των δυναμικών χαρακτηριστικών που λείπουν από το κέντρο της άμυνας, όσο και λόγω των απουσιών που έχουν προκύψει. Για τον Γιάκιτς, που αποκτήθηκε στις αρχές της εβδομάδας, παραμένει ερωτηματικό αν θα πάρει αμέσως φανέλα βασικού στον άξονα ή αν ο Λίσι θα προτιμήσει έναν εκ των Τέιλορ ή Σανταμαρία δίπλα στον Ζαφείρη.

Τα διλήμματα στις υπόλοιπες θέσεις έχουν φαβορί

Στις υπόλοιπες γραμμές υπάρχουν συγκεκριμένα διλήμματα για το αρχικό σχήμα, με ξεκάθαρα φαβορί. Στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο Τάχα Άλι έχει το προβάδισμα έναντι του Τάισον, ωστόσο η δύναμη που απαιτεί ένα τέτοιο ντέρμπι αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να προτιμηθεί τελικά ο Βραζιλιάνος. Παράλληλα, στο «10» ο Δημήτρης Πέλκας διατηρεί ισχυρότερο προβάδισμα έναντι του νεαρού Ούγκρεσιτς, καθώς η εμπειρία και η ηγετική του προσωπικότητα κρίνονται απαραίτητες σε παιχνίδια ειδικών συνθηκών, όπως το σημερινό.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι

Με βάση τα παραπάνω, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να παραταχθεί με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, τους Κένι και Μπάμπα στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών θα αποτελέσουν οι Ντιέγκο Κόστα και Μιχαηλίδης. Στη μεσαία γραμμή, ο Τέιλορ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει δίπλα στον Ζαφείρη, με τον Πέλκα να κινείται μπροστά τους σε ρόλο επιτελικού μέσου. Την επιθετική γραμμή θα συμπληρώσουν ο Ζίβκοβιτς στη δεξιά πλευρά, ο Τάχα Άλι στην αριστερή και ο Σερίφ Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης.

