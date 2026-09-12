Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στην προπόνηση και μίλησε στον Λίσι και τους παίκτες.

Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν από ένα σημαντικό ντέρμπι, όπως αυτό με τον συμπολίτη Άρη.

Ο μεγαλομέτοχος του Δικεφάλου μίλησε με τον Ιταλό τεχνικό Αλέσιο Λίσι και στη συνέχεια με τους ποδοσφαιριστές.

Στο τετ α τετ που είχε με τον προπονητή της ομάδας, του εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του, ζητώντας του να συνεχίσει χωρίς περισπασμούς τη δουλειά του πάνω στο υπάρχον αγωνιστικό πλάνο.

Ενδεικτικό τους κλίματος που υπήρχε στην επαφή τους με τους παίκτες είναι το γεγονός ότι τους ασπάστηκε έναν έναν και στην ομιλία του τους ζήτησε να είναι έτοιμοι να πεθάνουν ο ένας για τον άλλον και για την ομάδα, ενωμένοι σαν μια γροθιά.

Ο Σαββίδης θύμισε, παράλληλα, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλαμπ που έχει πάντα τον ίδιο στόχο και κατέστησε σαφές ότι και φέτος αυτός ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, για το οποίο θα υπάρχει μεγάλο μπόνους.

«Θέλω να τα δίνετε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Δείξτε τον χαρακτήρα σας, θέλω να δώσετε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα" τους είπε χαρακτηριστικά

"Αύριο είναι το ξεκίνημα, είναι ένα παιχνίδι που δε θέλει συναίσθημα, θέλει χαρακτήρα. Μη νομίζετε ότι ο αντίπαλός σας είναι αδύναμος επειδή έχασε την προηγούμενη αγωνιστική, ξέρετε πώς προσεγγίζει αυτό το παιχνίδι» τους είπε για το αυριανό τοπικό ντέρμπι με τον Άρη .