Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν προσγειώθηκε πριν από λίγο στην Αθήνα και την Κυριακή (13/09) αναμένεται να βρεθεί στο ΟΑΚΑ για να δει το ματς του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό.

Σε ελληνικό έδαφος βρίσκεται πλέον ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού λίγες ώρες αφότου επετεύχθη η οριστική συμφωνία μεταξύ των «πράσινων» και της Ρόμα.

Ο 24χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής θα περάσει το πρωί της Κυριακής (13/09) από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά, το βράδυ θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά για πρώτη φορά τη νέα του ομάδα κόντρα στον Παναιτωλικό (13/09-21:30).

Ο Σαλάχ-Εντίν έρχεται στον Παναθηναϊκό ως δανεικός από τους Ρωμαίους για έναν χρόνο, με την συμφωνία να συμπεριλαμβάνει και οψιόν αγοράς, η οποία δεν είναι υποχρεωτική και το ύψος της είναι μικρότερο από τα χρήματα που ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και διαψεύστηκε από το «τριφύλλι».

Μάλιστα για το σενάριο αυτό, έχει ήδη υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Παναθηναϊκού και του παίκτη για συμβόλαιο τεσσάρων ετών. Η ανακοίνωσή του αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα (14/09).

To who is who του Σαλάχ Εντίν

Ο 24χρονος, ύψους 1,81 μ., αριστερός μπακ-χαφ διαθέτει και ολλανδικό διαβατήριο, καθώς γεννήθηκε στο Άμστερνταμ στις 18 Ιανουαρίου 2002, ενώ έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και ως κεντρικός μέσος. Είναι διεθνής με το Μαρόκο, έχοντας 13 συμμετοχές με το εθνόσημο, εκ των οποίων οι τέσσερις στο περασμένο Μουντιάλ, στο οποίο η χώρα του έφτασε μέχρι τους «8».

Ποδοσφαιρικό «προϊόν» του Άγιαξ, αναδείχθηκε στην Τβέντε, η οποία τον απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2024 αντί 750.000 ευρώ και, έναν χρόνο αργότερα, τον πούλησε στη Ρόμα αντί 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τους «Tζιαλορόσι» αγωνίστηκε σε μόλις τρία ματς, όμως προέρχεται από γεμάτη σεζόν με την Αϊντχόφεν, κατακτώντας το πρωτάθλημα και έχοντας 25 παιχνίδια στο ενεργητικό του, με μία ασίστ.

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