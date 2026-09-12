Η μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν αποτελεί ποδοσφαιρικό παράσημο για τον Παναθηναϊκό

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για όσα σημαίνει πέρα από τα προφανή η μετακίνηση του Σαλάχ Εντίν στον Παναθηναϊκό.

Το φετινό μεταγραφικό οικοδόμημα του ήταν εντυπωσιακό. Σε θεωρητικό πάντα επίπεδο γιατί τα πάντα κρίνονται πάνω στο χορτάρι, το Τριφύλλι έβαλε στο ρόστερ του αρκετή ατομική ποιότητα, αναβάθμισε τις διαθέσιμες επιλογές και φυσικά ξόδεψε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, σε ένα μοναδικό καλοκαίρι που βγήκαν από τα ταμεία της ΠΑΕ πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. '

Ολα αυτά στο ιδανικό timing, προσφέροντας τα περισσότερα εργαλεία στον Τζέικομπ Νίστρουπ στη στιγμή που έπρεπε ενόψει των πρώτων παιχνιδιών της σεζόν στα προκριματικά του Conference League. Με χαρακτηριστικά που επίσης έλειπαν και πάνω από όλα εξυπηρετούν το αγωνιστικό σχέδιο του προπονητή.

Η μοναδική ρωγμή που μπορούσε να εντοπίσει κάποιος σε αυτό το, επαναλαμβάνουμε, εντυπωσιακό οικοδόμημα, ήταν στη θέση του αριστερού μπακ. Το κλαμπ αποφάσισε το καλοκαίρι να πάρει το ρίσκο με τον ερχομό του Βίκτορ Κρίστιανσεν, έχοντας προηγουμένως τσεκάρει τον Δανό μπακ στο ειδικό κέντρο στη Πίζα και έχοντας φέρει την συμφωνία με την Λέστερ εκεί όπου ακριβώς την ήθελε για να διασφαλίσει τα προσόντα. Ακόμη κι έτσι, όταν επιλέγεις έναν ποδοσφαιριστή που πέρσι αγωνίστηκε μόνο 240 λεπτά και αντιμετώπισε σοβαρά θέματα, δεν παύει να είναι ρίσκο.

Στο ποδόσφαιρο έχεις δύο δρόμους. Ο ένας να επιμένεις στο ρίσκο σου, να βάλεις τον εαυτό σου πάνω από την ομάδα, να στηρίξεις μία απόφαση που μπορεί να σε ζημιώσει. Τα έχουμε δει και αυτά να συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό. Δρόμος εγωισμού και ξεροκεφαλιάς. Υπάρχει κι άλλος δρόμος. Αυτός που διάλεξε ο Παναθηναϊκός, ο τεχνικός του διευθυντής, η διοίκησή του. Ο δρόμος που έχει μία και μόνο πινακίδα η οποία γράφει με τεράστια γράμματα το εξής: ''Η ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ''.

Ο Παναθηναϊκός βλέποντας τον Κρίστιανσεν να μην είναι ακόμη έτοιμος και να μην υπάρχει σιγουριά για το πότε θα είναι στο 100% ώστε να υπάρχει δίδυμο επιλογών με τον Κυριακόπουλο, βγήκε στην αγορά για αριστεροπόδαρο στόπερ που να μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ.

Υπήρχαν επιλογές αλλά μόλις εμφανίστηκε στην αγορά ο Σαλάχ Εντίν, εκεί ο σύλλογος έπραξε το αυτονόητο. Πάτησε το γνωστό... κουμπί αυτού του καλοκαιριού. Το κουμπί του ''παίρνουμε όποιον θέλουμε''. Μέσα από την αναγνώριση του ρίσκου, το ποδόσφαιρο ήρθε να δικαιώσει το κλαμπ, καθώς ο Μαροκινός διεθνής άσος δεν είναι... μπάλωμα, δεν είναι κάποιους που έρχεται για να παίξει όποτε και εφόσον χρειαστεί.

Είναι κάποιος που έρχεται να διεκδικήσει φανέλα βασικού, να ανεβάσει επίπεδο την αριστερή πλευρά και να κάνει την διαφορά, δημιουργώντας μαζί με τον εξαιρετικό μέχρι στιγμής Κυριακόπουλο, ένα πολύ δυνατό δίδυμο. Είναι κάποιος που μπορεί να εξυπηρετήσει και τους δύο ρόλους που θέλει ο Νίστρουπ από τους ακραίους μπακ. Τόσο δηλαδή ως τρίτος στόπερ σε φάση ανάπτυξης, όσο και ως κάποιος που δίνει το πλάτος στο επιθετικό τρίτο. Ένα παιδί που ήταν βασικός με το Μαρόκο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αγωνίζομενος και στα προημιτελικά κόντρα στη Γαλλία.

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής και την αποκάλυψη του Gazzetta για την μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός είχε μία κατάσταση ρίσκου στα αριστερά. Από την Δευτέρα, όταν με το καλό ανακοινωθεί ο 24χρονος άσος, θα έχει μία θεωρητική αναβάθμιση στη συγκεκριμένη θέση.

Όλα τα υπόλοιπα, αγωνιστικά αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης, είναι θέμα και δουλειά του προπονητή που έχει στα χέρια του ένα πολύ καλό ρόστερ...