Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο γνωστοποίησε με ανάρτησή του το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για να κάνει δικό του τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν.

Λίγο μετά την οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Ρόμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν, την κρούση για την απόκτηση του οποίου μάθατε από το Gazzetta το βράδυ της Παρασκευής (11/09), ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε μία ανάρτηση σχετικά με τη μεταγραφή αυτή.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, που ειδικεύεται στις μεταγραφές, επιβεβαίωσε με τη σειρά του τη συμφωνία κι έδωσε λίγες παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το deal. Εκείνο αφορούσε τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή από τη Ρόμα στους «πράσινους» μέχρι το καλοκαίρι, με τη συμφωνία να συμπεριλαμβάνει και μία οψιόν αγοράς.

Σύμφωνα με κείνον, το ύψος αυτής φτάνει τα 7 εκατ. ευρώ ενώ υπάρχει και πρόβλεψη για ακόμη ένα εκατομμύριο με τη μορφή μπόνους. Όσο για τον ποδοσφαιριστή, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, υπάρχει ένα συμβόλαιο τεσσάρων ετών, που τον περιμένει σε περίπτωση που γίνει πραγματικότητα η... μονιμοποίησή του.

🚨🇲🇦 Morocco left back Anass Salah-Eddine leaves AS Roma to join Panathinaikos, here we go!



Verbal agreement done and all set also for medical, as Sky reported.



Understand buy clause will be worth €7m plus €1m add-ons. ⚪️🟢🇬🇷 pic.twitter.com/BpU2wC2Q9c September 12, 2026

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To who is who του Σαλάχ Εντίν

Ο 24χρονος, ύψους 1,81 μ., αριστερός μπακ-χαφ διαθέτει και ολλανδικό διαβατήριο, καθώς γεννήθηκε στο Άμστερνταμ στις 18 Ιανουαρίου 2002, ενώ έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και ως κεντρικός μέσος. Είναι διεθνής με το Μαρόκο, έχοντας 13 συμμετοχές με το εθνόσημο, εκ των οποίων οι τέσσερις στο περασμένο Μουντιάλ, στο οποίο η χώρα του έφτασε μέχρι τους «8».

Ποδοσφαιρικό «προϊόν» του Άγιαξ, αναδείχθηκε στην Τβέντε, η οποία τον απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2024 αντί 750.000 ευρώ και, έναν χρόνο αργότερα, τον πούλησε στη Ρόμα αντί 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τους «Tζιαλορόσι» αγωνίστηκε σε μόλις τρία ματς, όμως προέρχεται από γεμάτη σεζόν με την Αϊντχόφεν, κατακτώντας το πρωτάθλημα και έχοντας 25 παιχνίδια στο ενεργητικό του, με μία ασίστ.