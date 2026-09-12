Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Αποδοκιμασίες, «αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό» και... Μεντιλίμπαρ στο φινάλε
Βαρύ το κλίμα στο Φάληρο μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Ιλμανόλ Αλγκουαθίλ. Οι Πειραιώτες δεν ήταν καλή κόντρα στους Κυπελλούχους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν μια εξαιρετική αντεπίθεση και πήραν το τρίποντο χάρη σε υπέροχο γκολ του Κέναν Κόντρο.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα του Φωτιά οι φίλοι των Ερυθρόλευκων αποδοκίμασαν έντονα την ομάδα τους, τόσο για το αποτέλεσμα αλλά κυρίων για την προβληματική εικόνα.
Όπως και στο 80ο λεπτό ακούστηκε ξανά ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως και το σύνθημα: «αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό»!
Οι αποδοκιμασίες και το σύνθημα για Μεντιλίμπαρ
"Έχεις δύναμή σου Ολυμπιακέ, τον πύρινό σου κόσμο"— Karaflodaimonas (@Karaflademon) September 12, 2026
Mendilibar oe oe oe #OlympiacosFC https://t.co/v3IcR3qXa8 pic.twitter.com/rovL4pcZBk
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