Ο Δημήτρης Νικολάου ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 13ο λεπτό του Ολυμπιακός - ΟΦΗ.

Αγωνιστικό πρόβλημα από νωρίς για τον Χρήστο Κόντη στον αγώνα του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και «πονοκέφαλος» ενόψει Χόφενχαϊμ, καθώς ο Δημήτρης Νικολάου έφυγε από το ματς πριν συμπληρωθούν καν 15 λεπτά παιχνιδιού.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του και έγινε αναγκαστική αλλή, με τον αμυντικό τον Κυπελλούχων να είναι εκδηλα απογοητευμένος.

Στη θέση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού πέρασε ο Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, από τη στιγμή που ο Χρίστος Σιέλης είναι ανέτοιμος και δεν βρίσκεται στην αποστολή, όμως στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τους Πειραιώτες ανέβασε «στροφές».