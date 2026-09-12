Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Άτυχος ο Νικολάου, αναγκαστική αλλαγή λίγες μέρες πριν τη Χόφενχαϊμ
Αγωνιστικό πρόβλημα από νωρίς για τον Χρήστο Κόντη στον αγώνα του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και «πονοκέφαλος» ενόψει Χόφενχαϊμ, καθώς ο Δημήτρης Νικολάου έφυγε από το ματς πριν συμπληρωθούν καν 15 λεπτά παιχνιδιού.
Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του και έγινε αναγκαστική αλλή, με τον αμυντικό τον Κυπελλούχων να είναι εκδηλα απογοητευμένος.
Στη θέση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού πέρασε ο Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, από τη στιγμή που ο Χρίστος Σιέλης είναι ανέτοιμος και δεν βρίσκεται στην αποστολή, όμως στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τους Πειραιώτες ανέβασε «στροφές».
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