Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Το γκολ του Φούντα που δεν μέτρησε για οφσάιντ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στο 5' ο Ταξιάρχης Φούντας σκόραρε με προβολή στο Φάληρο, αλλά το σημαιάκι του βοηθού σηκώθηκε υποδεικνύοντας οφσάιντ.
Ο ΟΦΗ βρήκε δίχτυα μόλις στο 5' της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» όταν μετά το σουτ του Ντίκμαν, ο Φούντας έβαλε την προβολή και σκόραρε.
Ο βοηθός, ωστόσο, αμέσως σήκωσε το σημαιάκι υποδεικνύοντας οφσάιντ με συνέπεια το γκολ του Έλληνα επιθετικού να μην μετρήσει και το 0-0 να παραμείνει.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.