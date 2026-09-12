Στο 5' ο Ταξιάρχης Φούντας σκόραρε με προβολή στο Φάληρο, αλλά το σημαιάκι του βοηθού σηκώθηκε υποδεικνύοντας οφσάιντ.

Ο ΟΦΗ βρήκε δίχτυα μόλις στο 5' της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» όταν μετά το σουτ του Ντίκμαν, ο Φούντας έβαλε την προβολή και σκόραρε.

Ο βοηθός, ωστόσο, αμέσως σήκωσε το σημαιάκι υποδεικνύοντας οφσάιντ με συνέπεια το γκολ του Έλληνα επιθετικού να μην μετρήσει και το 0-0 να παραμείνει.