Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Παναιτωλικό αποτελείται από 23 ποδοσφαιριστές.

Ο Σίριλ Ντέσερς που εξέτισε την ποινή του και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του βρίσκονται στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ με τον Παναιτωλικό.

Ο Νιγηριανός φορ είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές για την αποβολή του στο ματς με τον ΠΑΟΚ, αλλά μετά την έφεση που άσκησε η ΠΑΕ, την Πέμπτη βγήκε απόφαση για μείωση σε μία αγωνιστική. Ο Ντέσερς ήταν εκτός στο ματς με την Κηφισιά και τώρα επιστρέφει για την αναμέτρηση με τους ισόβαθμους Αγρινιώτες, ώστσε ο Τζέικομο Νίστρουπ να έχει μία ακόμα επιλογή στην επίθεση.

Ο Δανός έχει στη διάθεσή του και τον Τσάπρα, μία σημαντική επιστροφή, προκειμένου να πάρει ανάσες και ο Καλάμπρια στη διάρκεια του ματς, αν κριθεί απαραίτητο. Εκτός είναι οι τραυματίες Τσιριβέγια, Κρίστιανσεν, Ίνγκασον και Παντελίδης. Αναλυτικά η αποστολή κι όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη (13/9, 21.30) αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, τελειώματα και στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία επέστρεψαν ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Σίριλ Ντέσερς. Αναλυτικά, την 23άδα της αποστολής απαρτίζουν οι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ».