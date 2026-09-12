Παναθηναϊκός: Ντέσερς και Τσάπρας επέστρεψαν στην αποστολή
Ο Σίριλ Ντέσερς που εξέτισε την ποινή του και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του βρίσκονται στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ με τον Παναιτωλικό.
Ο Νιγηριανός φορ είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές για την αποβολή του στο ματς με τον ΠΑΟΚ, αλλά μετά την έφεση που άσκησε η ΠΑΕ, την Πέμπτη βγήκε απόφαση για μείωση σε μία αγωνιστική. Ο Ντέσερς ήταν εκτός στο ματς με την Κηφισιά και τώρα επιστρέφει για την αναμέτρηση με τους ισόβαθμους Αγρινιώτες, ώστσε ο Τζέικομο Νίστρουπ να έχει μία ακόμα επιλογή στην επίθεση.
Ο Δανός έχει στη διάθεσή του και τον Τσάπρα, μία σημαντική επιστροφή, προκειμένου να πάρει ανάσες και ο Καλάμπρια στη διάρκεια του ματς, αν κριθεί απαραίτητο. Εκτός είναι οι τραυματίες Τσιριβέγια, Κρίστιανσεν, Ίνγκασον και Παντελίδης. Αναλυτικά η αποστολή κι όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Το ύψος της ρήτρας του Σαλάχ Εντίν σύμφωνα με τον Ρομάνο, διαψεύδει το τριφύλλι
«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη (13/9, 21.30) αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.
Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, τελειώματα και στατικές φάσεις.
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία επέστρεψαν ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Σίριλ Ντέσερς. Αναλυτικά, την 23άδα της αποστολής απαρτίζουν οι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.