Ακόμη μια πανηγυρική επιβεβαίωση του Gazzetta, αφού ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Ρόμα για την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν.

Σε ακόμη μια μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Παναθηναϊκός που έκλεισε τον Σαλάχ Εντίν της Ρόμα, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta, που το βράδυ της Παρασκευής (11/9) αποκάλυψε ότι οι «πράσινοι» πλησιάζουν στην απόκτησή του από την ιταλική ομάδα.

Ο Μαροκινός αριστερός μπακ, που βρέθηκε και στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, έρχεται ως δανεικός για ολόκληρη τη φετινή σεζόν ενώ στη συμφωνία έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς για το προσεχές καλοκαίρι, σε περίπτωση που οι «πράσινοι» θελήσουν να προχωρήσουν στην απόκτησή του.

Μάλιστα ο παίκτης έρχεται απόψε στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τις ιατρικές του εξετάσεις και ύστερα, αν όλα πάνε καλά, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Η οψιόν αγοράς δεν θα είναι υποχρεωτική (πχ με βάση συμμετοχές) αλλά στην ευχέρειά του Παναθηναϊκού και η χρονική της διάρκεια εφόσον ενεργοποιηθεί θα είναι για 4 χρόνια. Η ανακοίνωση της απόκτησής του αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα (14/9).

To who is who του Σαλάχ Εντίν

Ο 24χρονος, ύψους 1,81 μ., αριστερός μπακ-χαφ διαθέτει και ολλανδικό διαβατήριο, καθώς γεννήθηκε στο Άμστερνταμ στις 18 Ιανουαρίου 2002, ενώ έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και ως κεντρικός μέσος. Είναι διεθνής με το Μαρόκο, έχοντας 13 συμμετοχές με το εθνόσημο, εκ των οποίων οι τέσσερις στο περασμένο Μουντιάλ, στο οποίο η χώρα του έφτασε μέχρι τους «8».

Ποδοσφαιρικό «προϊόν» του Άγιαξ, αναδείχθηκε στην Τβέντε, η οποία τον απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2024 αντί 750.000 ευρώ και, έναν χρόνο αργότερα, τον πούλησε στη Ρόμα αντί 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τους «Tζιαλορόσι» αγωνίστηκε σε μόλις τρία ματς, όμως προέρχεται από γεμάτη σεζόν με την Αϊντχόφεν, κατακτώντας το πρωτάθλημα και έχοντας 25 παιχνίδια στο ενεργητικό του, με μία ασίστ.