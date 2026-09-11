Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα: 34-35.000 θέσεις, «καυτό» πέταλο 8.700 οπαδών και παράδοση στο τέλος του 2030

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε για πρώτη φορά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού», με στόχο έναρξη εργασιών το καλοκαίρι του 2027.

Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα περνά πλέον από το επίπεδο του σχεδιασμού σε εκείνο των μελετών, των αδειοδοτήσεων και του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Το απόγευμα της Παρασκευής (11/9), στην αίθουσα Τύπου της Τούμπας, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ και οι εταιρείες που συμμετέχουν στο project άνοιξαν για πρώτη φορά τον φάκελο του έργου, παρουσιάζοντας πού βρίσκεται σήμερα και ποια είναι τα επόμενα βήματα.

Η βασική δέσμευση είναι συγκεκριμένη: άδεια δόμησης, έναρξη εργασιών το καλοκαίρι του 2027 και ολοκλήρωση σε περίπου 40 μήνες, κάτι που τοποθετεί την παράδοση του νέου γηπέδου στο τέλος του 2030. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η σημερινή Τούμπα δεν πρόκειται να κατεδαφιστεί προτού εξασφαλιστεί η κύρια άδεια.

Η Salfo έχει αναλάβει τον συνολικό συντονισμό του έργου, με τον CEO της εταιρείας, Παναγιώτη Τουμπανάκη, να κάνει λόγο για «μια μεγάλη πρόκληση» και να θέτει ως στόχο τη δημιουργία του πιο σύγχρονου γηπέδου στην Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία από μεγάλα έργα, μεταξύ άλλων στον Βοτανικό, στην ανακατασκευή του ΣΕΦ και του ΟΑΚΑ, αλλά και στη βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης και την επέκταση προς Καλαμαριά.

Στο συνολικό project συμμετέχουν 12 μελετητικά γραφεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η διευθύντρια του έργου, Μάρω Κονίδου, στάθηκε σε μια παράμετρο που ξεπερνά τα όρια του ίδιου του γηπέδου. Όπως εξήγησε, η «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» σχεδιάζεται ως πυρήνας μιας ευρύτερης αστικής ανάπλασης, με το Προεδρικό Διάταγμα του 2022 να αποτελεί τη βάση για τα επόμενα μεγάλα βήματα, μεταξύ των οποίων η υπογειοποίηση και οι χώροι στάθμευσης.

Ένα πέταλο 8.700 ΠΑΟΚτσήδων

Την αρχιτεκτονική μελέτη έχει αναλάβει η Populous, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στον σχεδιασμό αθλητικών εγκαταστάσεων. Η Μπάρμπαρα Βασιλάκου παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας έδρας, εξηγώντας ότι ο σχεδιασμός επιχειρεί να μεταφέρει στο καινούργιο γήπεδο ένα από τα βασικά στοιχεία της σημερινής Τούμπας: την πίεση που δημιουργεί η εξέδρα.

Η χωρητικότητα υπολογίζεται αυτή τη στιγμή μεταξύ 34.000 και 35.000 θεατών, με τις 31.400 θέσεις να προορίζονται για τον κόσμο, 1.500 για φιλοξενούμενους οπαδούς και 150 για τα ΜΜΕ. Περίπου το 7% της χωρητικότητας θα αφορά hospitality, VIP θέσεις και σουίτες.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το βόρειο πέταλο των 8.700 θέσεων, που αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχήματα των αρχιτεκτόνων. Η φιλοσοφία του παραπέμπει σε αντίστοιχες μεγάλες εξέδρες ευρωπαϊκών γηπέδων, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου και ιδιαίτερα έντονου πυρήνα υποστήριξης.

Οι κερκίδες σχεδιάζονται ώστε να διατηρούν τη μεταξύ τους συνέχεια και να μην «κόβεται» η ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, η νέα κατασκευή φέρνει τους θεατές έως και 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, ενώ γίνεται λόγος για διαφορά ύψους που φτάνει τα 20 μέτρα. Ο ίδιος ο αγωνιστικός χώρος προβλέπεται να βρίσκεται περίπου 1,5 μέτρο χαμηλότερα, στοιχείο που συνδέεται με τη συνολική γεωμετρία του bowl.

Περισσότερες από 400 θέσεις στάθμευσης προβλέπονται στον σχεδιασμό, όμως η φιλοσοφία του έργου δεν περιορίζεται στις ημέρες των αγώνων. Στόχος είναι το γήπεδο να λειτουργεί καθημερινά, με εμπορικές και άλλες χρήσεις, την μπουτίκ και το μουσείο του ΠΑΟΚ να αποτελούν κομμάτια ενός συγκροτήματος ενταγμένου στον πυκνό αστικό ιστό της Τούμπας.

Η κατασκευαστική λογική της «Φωλιάς»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση του Πάνου Παπαναστάση από την Buro Happold, την εταιρεία με έδρα το Λονδίνο που μεταφέρει στο έργο τεχνογνωσία από ορισμένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα γήπεδα του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Mercedes-Benz Stadium, το Tottenham Hotspur Stadium και το νέο γήπεδο της Έβερτον.

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε και η κατασκευαστική ακολουθία του νέου γηπέδου σε οκτώ στάδια. Η διαδικασία αρχίζει από τη βαθιά εκσκαφή, τη θεμελίωση και την υπόγεια υποδομή και συνεχίζεται με την κατασκευή των βασικών πυρήνων και του ενιαίου bowl των κερκίδων.

Το πιο απαιτητικό κατασκευαστικά κομμάτι αφορά τη μεγάλη μεταλλική οροφή. Τα κύρια δικτυώματα προβλέπεται να συναρμολογούνται αρχικά στο επίπεδο του εδάφους, πάνω σε προσωρινές κατασκευές, όπου θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι συγκολλήσεων, συνδέσεων και γεωμετρίας. Στη συνέχεια θα γίνεται η βαριά ανύψωσή τους και η τοποθέτηση στην τελική θέση.

Θα ακολουθεί ο δευτερεύων μεταλλικός φορέας της στέγης και στο τελευταίο στάδιο η επένδυση, οι υδρορροές, ο φωτισμός, το ηχητικό σύστημα και οι τεχνικοί διάδρομοι συντήρησης. Με την αφαίρεση των προσωρινών υποστηρίξεων θα πραγματοποιούνται οι τελικοί γεωμετρικοί και στατικοί έλεγχοι.

Η εικόνα που παρουσιάστηκε δείχνει ένα κλειστό περιμετρικά bowl, με το μεγάλο στέγαστρο να καλύπτει τις εξέδρες και να αφήνει ανοικτό τον χώρο πάνω από τον αγωνιστικό χώρο. Πρόκειται, πάντως, για απεικόνιση της κατασκευαστικής και στατικής φιλοσοφίας και όχι για αποκάλυψη της τελικής εξωτερικής μορφής του γηπέδου. Αυτή, όπως προανήγγειλε ο ΠΑΟΚ, θα παρουσιαστεί σύντομα.

Οι 21 γεωτρήσεις και το κρίσιμο θέμα των αρχαιοτήτων

Ένα από τα σημαντικότερα νέα της παρουσίασης ήρθε από το γεωτεχνικό σκέλος. Ο πολιτικός μηχανικός και γεωτεχνικός της Γεώγνωσης, Νίκος Τσάτσος, αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκαν 21 γεωτεχνικές γεωτρήσεις γύρω από το υπάρχον γήπεδο και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι έρευνες έγιναν με άδεια και υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. Οι γεωτρήσεις στην κύρια περιοχή του έργου, την Area 1, έχουν ολοκληρωθεί, ενώ εκείνες της Area 2, που συνδέονται με την υπογειοποίηση και το πάρκινγκ, βρίσκονται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Σεπτέμβριο.

Τα γεωτεχνικά ευρήματα στην κύρια περιοχή χαρακτηρίστηκαν ικανοποιητικά, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει βαθιά εκσκαφή της τάξης των 8 έως 10 μέτρων για τη θεμελίωση.

Ακόμη σημαντικότερη, όμως, είναι η πρώτη εικόνα σε σχέση με τον κίνδυνο αρχαιολογικών ευρημάτων. Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προέκυψαν ενδείξεις ύπαρξης αρχαιοτήτων στην περιοχή που ερευνήθηκε. Πρόκειται για μια παράμετρο με ιδιαίτερη βαρύτητα για την εξέλιξη και το χρονοδιάγραμμα ενός τόσο μεγάλου κατασκευαστικού έργου.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Πεΐτση, πολιτικός μηχανικός και τεχνική διευθύντρια της Consortis, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη κατατεθεί ο σχετικός φάκελος και η αίτηση στην Πολεοδομία Θεσσαλονίκης και ότι ο προέλεγχος ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Καμία κατεδάφιση χωρίς την κύρια άδεια

Ο project manager του έργου από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Δημήτρης Μουτσάκης, έβαλε στο τέλος τα χρονικά ορόσημα του σχεδιασμού. Οι επιμέρους μελέτες συνεχίζονται, με ιδιαίτερη βαρύτητα και στην περιβαλλοντική διάσταση του γηπέδου, όπου προβλέπονται περισσότερο πράσινο και φωτοβολταϊκά.

Το καθοριστικό ορόσημο είναι η άδεια δόμησης. Ο ΠΑΟΚ θέλει να φτάσει στην έναρξη των εργασιών το ερχόμενο καλοκαίρι και από εκεί και πέρα το κατασκευαστικό χρονοδιάγραμμα υπολογίζεται στους 40 μήνες.

Με βάση αυτόν τον προγραμματισμό, η «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» θα είναι έτοιμη στο τέλος του 2030.

Υπάρχει όμως μία σαφής ασφαλιστική δικλείδα: χωρίς την κύρια άδεια δεν πρόκειται να αρχίσει η κατεδάφιση της σημερινής Τούμπας. Μέχρι να εξασφαλιστεί, το υπάρχον γήπεδο παραμένει ανέγγιχτο.

Και ένα σημαντικό κομμάτι της παρουσίασης έμεινε σκόπιμα για αργότερα. Ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε ότι σύντομα θα υπάρξει «μια μεγάλη έκπληξη» με την παρουσίαση της εξωτερικής όψης του νέου γηπέδου. Τότε θα αποκαλυφθεί ουσιαστικά και η εικόνα που θα αποκτήσει η «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» στον ορίζοντα της Θεσσαλονίκης.