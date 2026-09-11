Με την άφιξη του Σιμόν Μπανζά στην Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται η αναζήτηση του Δικεφάλου για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής.

Με καθυστέρηση 12 περίπου ωρών, αφού δεν πρόλαβε την πρωινή πτήση έφτασε στην Θεσσαλονίκη ο Σιμόν Μπανζά για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβολαιο με τον ΠΑΟΚ.

Ο 30χρονος επιθετικός θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ με δανεισμό ενός έτους με την συμφωνία του Δικεφάλου με την Αλ Τζαζίρα να προβλέπει ρήτρα εξαγοράς των δικαιωμάτων του στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δικέφαλος αναλαμβάνει να πληρώσει μεγάλο μέρος από το συμβόλαιο που έχει ισχύ ο παίκτης με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πληρώνοντας επιπλέον ενοίκιο για το δανεισμό του.

Η απόκτηση του Μπανζά θα ολοκληρώσει το παζλ στην ομάδα των φορ του Δικεφάλου στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο Σερίφ Εντιαγιέ και ο Ανέστης Μύθου με τον Φεντόρ Τσάλοφ να είναι μακροχρόνια τραυματίας.