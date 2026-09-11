ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Σιμόν Μπανζά
Με καθυστέρηση 12 περίπου ωρών, αφού δεν πρόλαβε την πρωινή πτήση έφτασε στην Θεσσαλονίκη ο Σιμόν Μπανζά για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβολαιο με τον ΠΑΟΚ.
Ο 30χρονος επιθετικός θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ με δανεισμό ενός έτους με την συμφωνία του Δικεφάλου με την Αλ Τζαζίρα να προβλέπει ρήτρα εξαγοράς των δικαιωμάτων του στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δικέφαλος αναλαμβάνει να πληρώσει μεγάλο μέρος από το συμβόλαιο που έχει ισχύ ο παίκτης με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πληρώνοντας επιπλέον ενοίκιο για το δανεισμό του.
Η απόκτηση του Μπανζά θα ολοκληρώσει το παζλ στην ομάδα των φορ του Δικεφάλου στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο Σερίφ Εντιαγιέ και ο Ανέστης Μύθου με τον Φεντόρ Τσάλοφ να είναι μακροχρόνια τραυματίας.
Η άφιξη του Σιμόν Μπανζά στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ#paokfc pic.twitter.com/Ss44S6VZtJ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2026
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