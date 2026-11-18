Σε συνέντευξή του στο επίσημο σάιτ της Άρσεναλ, ο Χρήστος Τζόλης θυμήθηκε τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας του 2021, όπου κατέκτησε το τρόπαιο με τον ΠΑΟΚ.

Μια μεγάλη συνέντευξη παραχώρησε στο επίσημο σάιτ της Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης, ενόψει φυσικά και της επανέναρξης των πρωταθλημάτων μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου για τις Εθνικές ομάδες.

Ο Έλληνας άσος των Κανονιέρηδων αναφέρθηκε σε αρκετά ζητήματα, ωστόσο του τέθηκε και ερώτηση αναφορικά με τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας του 2021, όταν ως παίκτης του ΠΑΟΚ, αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό.

Τότε, την 22α Μαϊου εκείνης της χρονιάς στο γήπεδο του ΟΑΚΑ, ο Δικέφαλος του Βορρά κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας με γκολ στο 90' 1-2 τους Πειραιώτες, με τον Τζόλη ωστόσο να μην αγωνίζεται ούτε λεπτό στο ματς, παρότι ήταν ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Όπως τόνισε ο ίδιος στις δηλώσεις του, αυτό τον εξόργισε, όμως το χρησιμοποίησε ως κίνητρο για να πετύχει στην πορεία του.

«Ήταν με τον ΠΑΟΚ, στην πρώτη μου σεζόν σε επίπεδο ανδρών, όταν ήμουν 19 ετών. Ήταν υπέροχο, αλλά συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid, οπότε παίξαμε τον τελικό χωρίς φιλάθλους και πανηγυρίσαμε χωρίς κανέναν παρόντα. Μέσα στην ομάδα το συναίσθημα ήταν υπέροχο, αλλά μας έλειψε εκείνη η πραγματική αίσθηση της κατάκτησης ενός τίτλου μαζί με τους φιλάθλους.

Επίσης, δεν αγωνίστηκα σε εκείνον τον τελικό. Ήμουν ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης εκείνη τη σεζόν και είχα παίξει σε όλα τα παιχνίδια, αλλά στον τελικό δεν αγωνίστηκα ούτε λεπτό, κάτι που με εξόργισε πραγματικά. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι δεν έπαιξα καθόλου· ένιωσα μεγάλη απογοήτευση, αλλά θέλησα να το χρησιμοποιήσω ως κίνητρο για να πετύχω περισσότερα. Ήμουν νέος, ήμουν ο πρώτος σκόρερ και πήρα μετάλλιο, οπότε ένιωθα κομμάτι της επιτυχίας, αλλά φυσικά ήθελα πολύ να παίξω στον τελικό».

🎙️ Christos Tzolis on winning the Greek Cup with PAOK in 2021: 🗣️ “It was with PAOK in my first senior year when I was 19. It was great but it was during the Covid period so we played the final with no supporters and celebrated with nobody there. Inside the team it was a great feeling, but we didn’t have that real feeling of winning with the supporters. “Also I didn’t play in that final. I was the top scorer in the cup that season, and played every game, but I didn’t play one minute in the final, so I was really angry about that. I couldn’t believe that I didn’t play one minute, I was really disappointed but I wanted to use that as motivation to win more. “I was young, I was the top scorer and I got a medal, so I felt part of it, but of course I wanted to play the final.” #afc — Arsenal Radar (@ArsenalRadar) November 18, 2026

Αναλυτικά η συνέντευξη εδώ