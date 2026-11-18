Οι ορισμοί των διαιτητών από την ΚΕΔ για την 11η αγωνιστική της Superleague.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς της ΚΕΔ για την 11η αγωνιστική της Superleague, οι οποίοι περιλαμβάνουν μονάχα Έλληνες διαιτητές, μιας και δεν υπάρχει κάποιο ντέρμπι σ' αυτή τη «στροφή» του πρωταθλήματος.

Στο παιχνίδι της ΑΕΚ στην Καλαμάτα θα είναι ο Μιχάλης Ματσούκας, σε κείνο του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ ο Τάσος Παπαπέτρου, σ' αυτό του Ολυμπιακό με τον Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Σταύρος Τσιμεντερίδης ενώ στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά στην Τούμπα θα είναι ο Θανάσης Τζήλος.

Οι ορισμοί των διαιτητών για την 11η αγωνιστική της Superleague

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα–ΑΕΚ (19:30)

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας), Ζωή Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)

Τέταρτος: Φώτης Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)

VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

AVAR: Κωνσταντίνος Κάτοικος (Αθηνών)



Κυριακή 22 Νοεμβρίου



Λεβαδειακός–Ατρόμητος (16:00)



Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου), Νικόλαος Μαυροκορδόπουλος (Αργολίδας)

Τέταρτος: Γιάννης Τομαράς (Θράκης)

VAR: Κωνσταντίνος Κάτοικος (Αθηνών)

AVAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)



Παναιτωλικός–Βόλος (17:00)



Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Αθανάσιος Κόλλιας (Ηπείρου), Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων)

Τέταρτος: Αναστάσιος Γιαννούκας (Δωδεκανήσου)

VAR: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

AVAR: Ελευθέριος Κατοπής (Σάμου)



Παναθηναϊκός–ΟΦΗ (17:30)



Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας)

Τέταρτος: Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας)

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)



Ολυμπιακός–Ηρακλής (19:00)



Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Βοηθοί: Αλέξανδρος Μπαλιάκας (Κοζάνης), Λυκούργος Τσολακίδης (Αθηνών)

Τέταρτος: Βασίλης Φίτσας (Πρέβεζας–Λευκάδας)

VAR: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

AVAR: Φώτης Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)



ΠΑΟΚ–Κηφισιά (19:30)



Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ (Ανατολικής Αττικής), Χρήστος Μητροφάνης (Αθηνών)

Τέταρτος: Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

VAR: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)



Δευτέρα 23 Νοεμβρίου



Αστέρας AKTOR–Άρης (17:00)



Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Βοηθοί: Βασίλης Μωυσιάδης (Γρεβενών), Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)

Τέταρτος: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

VAR: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

AVAR: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)

