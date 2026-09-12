Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ χειροκροτήθηκε από τον κόσμο
Η εποχή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει ξεκινήσει στον Ολυμπιακό.
Ο 55χρονος Βάσκος τεχνικός, ο οποίος διαδέχθηκε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο των ερυθρόλευκων κόντρα στον Κυπελλούχο ΟΦΗ. Ο Ιμανόλ χειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού κατά την είσοδό του στο γήπεδο και ο ίδιος κοίταξε χαμογελαστός την εξέδρα κι έσφιξε την γροθιά του.
Στο γήπεδο φυσικά είναι και ο νέος αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών, ο Ισπανός Αντόνιο Κορδόν.
Δείτε φωτογραφίες από το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.
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