Εικόνες από το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Η εποχή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει ξεκινήσει στον Ολυμπιακό.

Ο 55χρονος Βάσκος τεχνικός, ο οποίος διαδέχθηκε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο των ερυθρόλευκων κόντρα στον Κυπελλούχο ΟΦΗ. Ο Ιμανόλ χειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού κατά την είσοδό του στο γήπεδο και ο ίδιος κοίταξε χαμογελαστός την εξέδρα κι έσφιξε την γροθιά του.

Στο γήπεδο φυσικά είναι και ο νέος αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών, ο Ισπανός Αντόνιο Κορδόν.

Δείτε φωτογραφίες από το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.