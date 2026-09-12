Ολυμπιακός: Η πρώτη 11άδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ
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Ο Ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε τις πρώτες του αποφάσεις σε επίπεδο 11άδας στον Ολυμπιακό για τον αγώνα με τον ΟΦΗ.
Εποχή Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό και ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών επέλεξε την πρώτη 11άδα στο ντεμπούτο του κόντρα στον ΟΦΗ. Ο σχηματισμός του Ολυμπιακού θα έχει ως εξής: Ορτέγκα γκολκίπερ, άμυνα με Τικνιζάν, Ρέτσο, Πιρόλα και Πέντερσεν. Κέντρο με Πουέρτα, Φρόιλερ και Τσικίνιο. Άκρα στην επίθεση με Φορτούνη και Ζότα και φορ ο Γκονζάλες.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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