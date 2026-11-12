Κορυφαία άμυνα στα δέκα κορυφαία πρωταθλήματα της UEFA o Παναθηναϊκός, 3ος ο Ολυμπιακός, 7η η ΑΕΚ
Σύμφωνα με νέα έρευνα του CIES Football Observatory και στοιχεία που συνέλεξε από την Impect, ο Παναθηναϊκός έχουν μαζί με την Πόρτο την καλύτερη άμυνα στα δέκα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην βαθμολογία της UEFA.
Η αξιολόγηση έγινε με κριτήριο τα γκολ που δέχονται οι ομάδες ανά 90 λεπτά αγώνα, με την επίδοση των «πράσινων» και των «δράκων», η εστία των οποίων παραβιάζεται με 0,41 γκολ κάθε 90 λεπτά να είναι η καλύτερη.
Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Άρσεναλ, που είναι σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό με τους δύο να δέχονται 0,46 τέρματα ανά 90 λεπτά αγώνα ενώ αρκετά πιο πίσω. αλλά μέσα στην πρώτη δεκάδα είναι η ΑΕΚ με επίδοση που φτάνει το 0,61.
Δείτε τη λίστα με τις 10 καλύτερες άμυνες στα δέκα κορυφαία πρωταθλήματα της UEFA
🛡️ Most solid defences in 🔝 🔟 UEFA leagues by fewest goals conceded per 90' ⚽ (@impect_official) 🥇 #Porto 🇵🇹 & #Panathinaikos 🇬🇷 0.41 🥉 #Arsenal 🏴 & #Olympiacos 🇬🇷 0.46 #Gent 🇧🇪 #UnionSG 🇧🇪 #AEKAthens 🇬🇷 #Brighton 🏴 #Lille 🇫🇷 #GilVicente 🇵🇹 More data 👉 https://t.co/X8aJywSXV6— CIES Football Obs (@CIES_Football) November 12, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.