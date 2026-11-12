Κορυφαία άμυνα στα δέκα κορυφαία πρωταθλήματα της UEFA o Παναθηναϊκός, 3ος ο Ολυμπιακός, 7η η ΑΕΚ

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Κορυφαία άμυνα στα δέκα κορυφαία πρωταθλήματα της UEFA o Παναθηναϊκός, 3ος ο Ολυμπιακός, 7η η ΑΕΚ

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Ο Παναθηναϊκός διαθέτει την καλύτερη άμυνα στα δέκα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης παρέα με την Πόρτο. Στην τρίτη θέση μαζί με την Άρσεναλ ο Ολυμπιακός, στην 7η ΑΕΚ.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του CIES Football Observatory και στοιχεία που συνέλεξε από την Impect, ο Παναθηναϊκός έχουν μαζί με την Πόρτο την καλύτερη άμυνα στα δέκα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην βαθμολογία της UEFA.

Η αξιολόγηση έγινε με κριτήριο τα γκολ που δέχονται οι ομάδες ανά 90 λεπτά αγώνα, με την επίδοση των «πράσινων» και των «δράκων», η εστία των οποίων παραβιάζεται με 0,41 γκολ κάθε 90 λεπτά να είναι η καλύτερη.

Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Άρσεναλ, που είναι σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό με τους δύο να δέχονται 0,46 τέρματα ανά 90 λεπτά αγώνα ενώ αρκετά πιο πίσω. αλλά μέσα στην πρώτη δεκάδα είναι η ΑΕΚ με επίδοση που φτάνει το 0,61.

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@Photo credits: INTIME, ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ
     

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