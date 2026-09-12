Ο Τιάγκο Νους συζήτησε πριν το ματς με Καραπαπά και Μπούση.

Ο Τιάγκο Νους είναι τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Αργεντινός εξτρέμ παρέμεινε στον ΟΦΗ και θα μετακομίσει στους Πειραιώτες τον Γενάρη, μετά τους αγώνες του Europa League.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης άφησε τον Νους στον πάγκο για το σημερινό ματς και πριν τη σέντρα ο παίκτης είχε πηγαδάκι τόσο με τον μεγαλομέτοχο της κρητικής ομάδας Μιχάλη Μπούση, αλλά και με τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού Κώστα Καραπαπά.

Στις εξέδρες του γηπέδου, παράλληλα, είναι μερικές εκατοντάδες οπαδοί του ΟΦΗ, ενώ στον πάγκο ο Κόντης έχει και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, ο οποίος είναι σε καλή φυσική κατάσταση κι αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στην εξέλιξη του αγώνα.

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