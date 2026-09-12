Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Ο Νους είχε πηγαδάκι με Μπούση, Καραπαπά
Ο Τιάγκο Νους είναι τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Αργεντινός εξτρέμ παρέμεινε στον ΟΦΗ και θα μετακομίσει στους Πειραιώτες τον Γενάρη, μετά τους αγώνες του Europa League.
Ο τεχνικός του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης άφησε τον Νους στον πάγκο για το σημερινό ματς και πριν τη σέντρα ο παίκτης είχε πηγαδάκι τόσο με τον μεγαλομέτοχο της κρητικής ομάδας Μιχάλη Μπούση, αλλά και με τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού Κώστα Καραπαπά.
Στις εξέδρες του γηπέδου, παράλληλα, είναι μερικές εκατοντάδες οπαδοί του ΟΦΗ, ενώ στον πάγκο ο Κόντης έχει και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, ο οποίος είναι σε καλή φυσική κατάσταση κι αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στην εξέλιξη του αγώνα.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Η πρώτη 11άδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ
Δείτε φωτορεπορτάζ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.