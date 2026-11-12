Τα νεότερα για τον Αργεντίνο χσφ της ομάδας του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρα ευχάριστα.

Ο Σαντιάγκο Έσε με βάση τις αρχικές πληροφορίες θα έμενε εκτός δράσης στον Ολυμπιακό για 1.5 μήνα λόγω της κάκωσής του. Σύμφωνα με τα.νεότερα δεδομένα δεν θα γίνει αυτό αλλά φαίνεται ότι όχι μόνο δεν θα εξαντλήσει αυτό το διάστημα απουσίας του αλλά θα γυρίσει αρκετά νωρίτερα για να βοηθήσει την ομάδα του.

Σύμφωνα με νεότερες πηγές ο Έσε σε 15 με 20 μέρες από τώρα θα αρχίσει ξανά κανονικά προπονήσεις στους Ερυθρόλευκους και άρα θα επανέλθει πιο νωρίς. Κατά τα λοιπά οι παίκτες του Ολυμπιακού θα λάβουν 5 ημέρες ρεπό και όχι 3 όπως ήταν η αρχική πληροφόρηση.