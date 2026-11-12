Στο μεταγραφικό κάδρο της Ρίβερ Πλέιτ βρίσκεται ο Σαντιάγκο Έσε, με τον Αργεντινό χαφ του Ολυμπιακού να αποτελεί μία από τις πέντε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που εξετάζει ο σύλλογος της Αργεντινής.

Το ενδιαφέρον των «Μιγιονάριος» για τον 25χρονο μέσο δεν είναι καινούργιο, καθώς το όνομά του είχε απασχολήσει ξανά την ομάδα της πατρίδας του. Στη Ρίβερ βρίσκεται, άλλωστε, από το περασμένο καλοκαίρι και ο πρώην συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Φρανσίσκο Ορτέγκα, με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις. Ο τελευταίος μετακόμισε στην Αργεντινή έναντι πέντε εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο η περίπτωση του Έσε παρουσιάζει σαφώς μεγαλύτερες απαιτήσεις.

Ο Αργεντινός μέσος αποτελεί σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού του Ιμανόλ Αλγουαθίλ και έχει ενεργό ρόλο στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων». Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Ολυμπιακός δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να συζητήσει την παραχώρησή του με ποσό χαμηλότερο των 20 εκατομμυρίων.

Επιπλέον, προτεραιότητα του ποδοσφαιριστή παραμένει η συνέχιση της καριέρας του στην Ευρώπη. Κατά καιρούς, ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν εκδηλώσει ομάδες από την Ιταλία, την Ισπανία, με τη Βιγιαρεάλ, τη Γαλλία, με τη Μαρσέιγ, αλλά και την Αγγλία. Το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.

Πέρα από τον μέσο του Ολυμπιακού, στη λίστα των Αργεντινών που εξετάζονται βρίσκονται ο Ροντρίγκες της Βαλένθια, ο Ναρντόνι της Γκρέμιο, ο 25χρονος Ιμπάρα της Ροζάριο Σεντράλ και ο 28χρονος Λόνγκο της Μπελγράνο.