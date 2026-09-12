Κηφισιά: Παρουσίασε την εντός έδρας εμφάνιση της
Η Κηφισιά λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της φανέλα για τους εκτός έδρας αγώνες παρουσίασε και την εντός έδρας εμφάνιση της, παραμονή του αγώνα με τον Λεβαδειακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Η νέα φανέλα των ποδοσφαιριστών του Σεμπάστιαν Λέτο είναι σε απόχρωση σκούρο μπλε και έχει λευκές λεπτομέρειες, όπως κάθετες ρίγες και γιακά.
«Παρουσιάζουμε την εντός έδρας εμφάνιση μας: Κουβαλάμε το πνεύμα της πόλης πόλης μας όπου πάμε!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση της Κηφισιάς.
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