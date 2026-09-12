Παραμονή του αγώνα με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο η Κηφισιά παρουσίασε την εντός έδρας εμφάνιση της, η οποία είναι μπλε με λευκές λεπτομέρειες και ρίγες.

Η Κηφισιά λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της φανέλα για τους εκτός έδρας αγώνες παρουσίασε και την εντός έδρας εμφάνιση της, παραμονή του αγώνα με τον Λεβαδειακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η νέα φανέλα των ποδοσφαιριστών του Σεμπάστιαν Λέτο είναι σε απόχρωση σκούρο μπλε και έχει λευκές λεπτομέρειες, όπως κάθετες ρίγες και γιακά.

«Παρουσιάζουμε την εντός έδρας εμφάνιση μας: Κουβαλάμε το πνεύμα της πόλης πόλης μας όπου πάμε!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση της Κηφισιάς.