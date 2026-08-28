Η Κηφισιά παρουσίασε τις λευκές εμφανίσεις της, με τις οποίες θα αγωνιστεί στο ερχόμενο ματς με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Ο πρώτος αγώνας της τρίτης σεζόν της Κηφισιάς στην κορυφαία κατηγορία του ελλληνικού ποδοσφαίρου πλησιάζει, καθώς την ερχόμενη Κυριακή (30/8) η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Σε αυτό το πλαίσιο το κλαμπ των Βορείων Προαστίων παρουσίασε τις εμφανίσεις που θα χρησιμοποιήσει στο ματς με τους πρωταθλητές, οι οποίες θα είναι οι «δεύτερες» της σεζόν.

Πρόκειται για λευκές φανέλες, με μπλε και χρυσές λεπτομέρειες, ενώ ανάγλυφα απεικονίζονται... ρίζες, οι οποίες παραπέμπουν στο μότο του κλαμπ «Αn unstopable force with deep roots».

«Αποκαλύπτουμε τη νέα μας εκτός έδρας εμφάνιση: Βαθιές ρίζες, βαθιά δεμένες με την ιστορία μας και με μια ασταμάτητη δύναμη που μας οδηγεί σε νέα ύψη και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες», αναφέρει η σχετική ανάρτηση του Κηφισιάς.

Tις επόμενες ημέρες αναμένεται να παρουσιαστεί και η «πρώτη» εμφάνιση της ομάδας των Βορείων Προαστίων.