Γιατί δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού - Τι ορίζει ο κανονισμός για το χέρι όταν η μπάλα κατευθύνεται στα διχτυα
Ο Παναθηναϊκός απάντησε σχεδόν αμέσως στην ισοφάριση της Κηφισιάς, με τον Βισέντε Ταμπόρδα να σκοράρει από την άσπρη βούλα για το 2-1 υπέρ των πράσινων.
Αναλυτικότερα, στο 81', ο Αντόνισε επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα προτού εκείνη περάσει τη γραμμή και καταλήξει στα δίχτυα, αλλά στην προσπάθεια του αυτή η μπάλα βρήκε στο χέρι του, στον αγκώνα του αριστερού χεριού συγκεκριμένα.
Το VAR εξέτασε την φάση και έκρινε πως ο επιθετικός από το Κουρασάο υπέπεσε σε παράβαση και έτσι έδωσε το πέναλτι, με τον Αργεντίνο να μην αστοχεί από τα 11 βήματα.
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Η απόφαση αυτή σήκωσε αρκετή συζήτηση, ωστόσο οι κανονισμοί της IFAB ξεκαθαρίζουν πως ο ρέφερι της αναμέτρησης έπραξε σωστά. Συγκεκριμένα, ο κανονισμός ορίζει πως «Όταν ένας παίκτης στερήσει στην αντίπαλη ομάδα ένα γκολ ή μια προφανή ευκαιρία για γκολ, διαπράττοντας μια ΧΩΡΙΣ πρόθεση παράβαση παιξίματος της μπάλας με το χέρι κι ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι, ο παραβάτης παρατηρείται».
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