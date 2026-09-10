Με πέναλτι του Ταμπόρδα στο 81' και γκολ του Ραστόντερ στο 91' ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 την Κηφισιά, η οποία έπαιξε με δέκα παίκτες από το 63' λόγω αποβολής του Ζολιμπουά και είχε ισοφαρίσει με τον Θεοδωρίδη από γκάφα του φαν Ντρόνγκελεν.

Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε, αλλά επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς στο εξ' αναβολής παιχνίδι για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι «πράσινοι» πήραν αρχικό το προβάδισμα με τον Κάνγκουα, όμως η Κηφισιά ισοφάρισε στο 74' με τον Θεοδωρίδη, παρ' ότι ήταν με δέκα παίκτες από το 63ο λεπτό.

Τη λύση έδωσε ο Ταμπόρδα στο 81' από την άσπρη βούλα ενώ ο Ραστόντερ στο 90+1' διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Μ' αυτή τη νίκη έφτασε στους εννέα βαθμούς τον πρώτο Παναιτωλικό και πάτησε... κορυφή για πρώτη φορά έπειτα από 958 ημέρες.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Παναθηναϊκός και ο Τζέικομπ Νίστρουπ πήγαν με τη λογική «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει» κι έτσι ο Δανός τεχνικός παρέταξε την ομάδα του ακριβώς όπως έκανε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, που έκανε ίσως το καλύτερο φετινό της παιχνίδι.

Στο 4-4-2 ο Πένια ήταν κάτω από τα δοκάρια, οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν βρέθηκαν μπροστά του ενώ στα δύο άκρα της άμυνας ξεκίνησαν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή το διατηρήθηκε το δίδυμο Κάνγκουα και Καμαρά. Δεξιά έπαιξε ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή οι Τεττέη και Λιβάι.

Από την άλλη ο Σεμπάστιαν Λέτο πήγε ξανά στο 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ ήταν στην εστία. Μπροστά του οι Ζολιμπουά και Σόουζα ενώ στα δύο άκρα της άμυνας οι Μανσό και Αμπάντα. Το δίδυμο στη μεσαία γραμμή αποτελείτο από τους Κούσουλο και Ρουκουνακή, οι οποίοι είχαν μπροστά τους τον Πόμπο. Στα «φτερά» της επίθεσης πήραν θέση οι Ζέρσον και Αντονίσε ενώ στην κορυφή ο Σαγκάλ.

Ένα καλό δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός, σταθερή αμυντικά η Κηφισιά

Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε όσο καλά θα ήθελε στο παιχνίδι, ωστόσο ήταν εκείνος που είχε την πρώτη φάση στο 8ο λεπτό. Και τι φάση, τριπλή ευκαιρία. Ο Τεττέη άλλαξε ε τον Αντίνο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή κι εκτέλεσε με το αριστερό. Αρχικά, νικήθηκε από τον Ραμίρεζ, ο Λιβάι πήρε το... ριμπάουντ και σούταρε στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε παράλληλα και πήγε και πάλι στον Αντίνο, με τον Αργεντινό να εκτελεί ξανά και να ηττάται και πάλι από τον τερματοφύλακα από τον Ισημερινό.

Η Κηφισιά απάντησε στο 12' με την πρώτη δική της επικίνδυνη στιγμή, όταν, μετά από αντεπίθεση, ο Σαγκάλ εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ. Τρία λεπτά μετά ήταν και πάλι η σειρά των «πράσινων», όταν ο Κάνγκουα έκανε μέτρα με τη μπάλα και δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, που πέρασε κοντά από την εστία, αλλά άουτ.

Λίγο μετά ήρθε νέα επικίνδυνη στιγμή για την ομάδα του Νίστρουπ, όταν Λιβάι και Τεττέη βγήκαν δύο με δύο, αλλά το γύρισμα του ποδοσφαιριστή από το Τριντινάντ και Τομπάγκο έκοψε ο Ούγκο Σόουζα με ωραίο τάκλιν.

Στη συνέχεια του πρώτου μέρους, το «τριφύλλι» συνέχισε να έχει τα... ηνία του αγώνα, ωστόσο δυσκολευόταν να φτάσει με προϋποθέσεις στην εστία της Κηφισιάς, ασκώντας πίεση κατά κύριο λόγο με κάποιες στατικές φάσεις.

Η Κηφισιά από την άλλη αμυνόταν αρκετά καλά, δεν επέτρεπε στον Παναθηναϊκό να της ασκήσει μεγάλη πίεση, όπως συνέβη στο δεκάλεπτο (8'-18'), όμως κι εκείνο από την πλευρά της δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις όποιες προϋποθέσεις είχε για αντεπίθεση.

Στο 45+3' οι «πράσινοι» είχαν μία τελευταία ευκαιρία να λύσουν τον... γόρδιο δεσμό πριν το διάλειμμα του πρώτου μέρους, αλλά η κεφαλιά που επιχείρησε ο Ταμπόρδα, έπειτα από την υπέροχη ατομική προσπάθεια του Αντίνο, βρήκε στον Ζολιμπουά και κατέληξε κόρνερ.

Αντίνο και Κάνγκουα έδωσαν τη λύση

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους η Κηφισιά ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη, αλλά το σουτ του Πόμπο μέσα από την περιοχή στο 47' , πήγε πάνω στον Πένια, που έδιωξε.

Η απάντηση του ήρθε άμεσα και μάλιστα με γκολ. Στο 53ο λεπτό, ο Αντίνο πέρασε με τρομερή ποδιά τον Ούγκο Σόουζα, έσπασε την μπάλα στον Κάνγκουα, που με ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή σκόραρε για το 1-0.

Δύο λεπτά μετά ακολούθησε νέα ωραία προσπάθεια του Αργεντινού εξτρέμ, που άλλαξε τη μπάλα με τον Ταμπόρδα, έκανε την κούρσα μέχρι την περιοχή, αλλά το σουτ του έπεσε και μπλόκαρε ο Ραμίρεζ.

Αποβολή για την Κηφισιά, καταιγισμός του Παναθηναϊκού, αλλά ισοφάριση

Στο 63' η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες, αφού ο Ζολιμπουά αντίκρισε δεύτερη κίτρινη για τράβηγμα και ανατροπή του Ουναΐ κι έτσι το «τριφύλλι» απέκτησε και το αριθμητικό πλεονέκτημα, πέρα από το μομέντουμ του αγώνα που είχε λόγω του γκολ.

Τέσσερα λεπτά μετά ο Καμαρά βρέθηκε τετ α τετ με τον Ραμίρεζ, έπειτα από κλέψιμο ψηλά και ωραία κάθετη πάσα του Ταμπόρδα, αλλά αποφάσισε να δώσει στον Ουναΐ, που ήταν πίσω του, αντί να τελειώσει τη φάση, με την πάσα του να κόβεται.

Ακολούθησαν δύο φάσεις για τον Ταμπόρδα. Πρώτα στο 71', όταν από εκτελεστής του κόρνερ, βρέθηκε, έπειτα από ωραία συνεργασία να εκτελεί από τα όρια της περιοχής και η μπάλα να πηγαίνει λίγο άουτ κι έπειτα στο 72', τότε χάνοντας διπλή ευκαιρία.

Αρχικά ο Καλάμπρια πήρε τη μπάλα στο πλάι από τον Ουναΐ, έκανε τη χαμηλή σέντρα, ο Ταμπόρδα σούταρε στην κίνηση με τη μπάλα να πηγαίνει πρώτα στο οριζόντιο κι έπειτα να χτυπά κάτω, με τον διαιτητή Ματσούκα και τον VAR σε δεύτερη φάση να κρίνουν πως η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή. Ο Αργεντινός είχε και δεύτερη ευκαιρία, όταν του ξανάρθε η μπάλα από προσπάθεια του Ουναΐ στην ίδια φάση, αλλά σημάδεψε εκ νέου το ίδιο δοκάρι. Οι διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για το πρώτο μέρος της φάσης ήταν έντονες.

Ο καταιγισμός φάσεων δεν έφερε το δεύτερο γκολ και σαν να μην έφτανε αυτό ήρθε και η ισοφάριση στο 74'. Βαθιά μπαλιά προς τον Θεοδωρίδη, η μπάλα φτάνει στην περιοχή, μετά την προσπάθειά του να κοντρολάρει με το κεφάλι, ο Φαν Ντρόνγκελεν προσπάθησε να διώξει τη μπάλα, αλλά μετά από κόντρα στο δικό του σώμα, την έστρωσε στον Έλληνα φορ, που δεν λάθεψε μπροστά από τον ανήμπορο να αντιδράσει Πένια.

Ο Ταμπόρδα το έκανε ξανά

Στο 81' ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι σε μία φάση που είχε πολύ συζήτηση σε χέρι του Αντονίσε στην προσπάθειά του να διώξει τη μπάλα, που προηγουμένως είχε αποκρούσει και είχε στείλει στο δοκάρι ο Ραμίρεζ, έπειτα από σουτ του Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός ανέλαβε την ευθύνη και αυτή τη φορά ευστόχησε για το 2-1.

Στο 90+1' ο Έλμιν Ραστόντερ, που είχε περάσει αλλαγή λίγα λεπτά πριν, σκόραρε για το 3-1 με ωραίο πλασέ στην κίνηση, έπειτα από γύρισμα του Καλάμπρια. Κάπως έτσι μπορεί το «τριφύλλι» να αγχώθηκε, ωστόσο μπόρεσε να πάρει τους τρεις βαθμούς και να επιστρέψει και πάλι στην κορυφή κάνοντας το 4/4 στις εν Ελλάδι υποχρεώσεις του.

ΜΑΝ ΟF THE MATCH: Σε ένα ματς όπου οι σέντερ φορ του Παναθηναϊκού ήταν αμφότεροι σε κακό βράδυ, εκείνος αποτέλεσε την μεγαλύτερη απειλή για την άμυνα της Κηφισιάς.

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα είχε μία μεγάλη στιγμή στο πρώτο μέρος, τρεις μεγάλες στο δεύτερο(διπλό οριζόντιο δοκάρι) και από την άσπρη βούλα χάρισε την νίκη στο Τριφύλλι, καθώς δεν φοβήθηκε την ευθύνη μετά τις χαμένες στιγμές. Πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Αργεντινό που έδειξε και πάλι την αξία του.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού κι ένας της Κηφισιάς εδώ. Ο Κάνγκουα για την εξαιρετική του παρουσία και το γκολ που πέτυχε για το 1-0. Ο Ετιέν Καμαρά για την συνολική του παρουσία στη μεσαία γραμμή αλλά και ο Αντίνο που έκανε άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα απόψε.

Για τους φιλοξενούμενους ο Ραμίρες έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του αλλά δεν ήταν αρκετός.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η ανασταλτική λειτουργία της Κηφισιάς στο δεύτερο ημίχρονο, επέτρεψε πολλά στον Παναθηναϊκό και το πλήρωσε πολύ ακριβά.

Η ΓΚΑΦΑ: Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν. Ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού μπορεί απόψε να ήταν σε όλο το ματς αλάνθαστος αλλά στο 78' έκανε μεγάλο λάθος, δίνοντας... ασίστ στον Θεοδωρίδη για να σκοράρει το γκολ της ισοφάρισης για την Κηφισιά, πουλώντας την κατοχή στο ύψος της μικρής περιοχής.

Στην ίδια κατηγορία και ο Ζολίμπουα της Κηφισιάς για τις δύο κίτρινες που δέχθηκε, ειδικά για την δεύτερη όπου είχε και καλύτερες επιλογές από το να γκρεμίσει τον Λιβάι.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Ματσούκας έκανε κατάχρηση σφυριγμάτων, δεν άφησε το παιχνίδι να έχει ρυθμό, θυμίζοντας διαιτητή μπάσκετ-κυρίως- όταν η Κηφισιά είχε την κατοχή. Σωστές και οι δύο κίτρινες στον Ζολίμπουα που αποβλήθηκε. Ορθά ο Παπαδόπουλος από το VAR τον φώναξε για να δει το πεντακάθαρο χέρι του Αντόνισε πάνω στη γραμμή στο 78' και πριν η μπάλα περάσει την γραμμή στο σουτ του Ταμπόρδα.

Από το ξεκάθαρο ριπλέι έδωσε την εσχάτη των ποινών. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο ριπλέι για το αν η μπάλα πέρασε την γραμμή στο 74', στην ενέργεια του Ταμπόρδα που βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι, ο VAR προφανώς ενημέρωσε πως δεν έχει περάσει ολόκληρη.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο και έχοντας σε μεγάλο βράδυ την μεσαία του γραμμή, νίκησε την Κηφισιά απόψε στο ΟΑΚΑ με 3-1 και επέστρεψε στη κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά τον Ιανουάριο του 2024, πετυχαίνοντας το 3/3.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος (90+2' Μπινιάρης), Καμαρά (90+2' Κάτρης), Κάνγκουα (59' Λουζά), Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάι (85' Ραστόντερ), Τεττέη (60' Ουναΐ).

Κηφισιά (πρ. Λέτο): Ραμίρεζ, Μανσό, Ζολιμπουά, Σόουζα, Αμπάντα, Κούσουλος (58' Γιαγκνέ), Ρουκουνάκης (85' Χριστόπουλος), Ζέρσον (58' Μπένι), Πόμπο (67' Ντε Λουίς), Αντόνισε, Σαγκάλ (67' Θεοδωρίδης).